O ultraconservador Kast é o novo presidente do Chile

A vitória marca a chegada da direita radical ao Palácio de La Moneda pela primeira vez desde o retorno da democracia, há 35 anos.

José Antonio Kast, presidente do Chile ( Eitan ABRAMOVICH / AFP)

O ultraconservador da direita José Antonio Kast foi eleito presidente do Chile no segundo turno das eleições no domingo, com 58,2%, dos votos, derrotando Jeannette Jara, do Partido Comunista, que obteve 41,7%.

A vitória marca a chegada da direita radical ao Palácio de La Moneda pela primeira vez desde o retorno da democracia, há 35 anos. Kast rompeu em 2016 com o principal partido conservador chileno para fundar o Partido Republicano, de linha mais radical. Kast vai tomar posse em março de 2026, quando receberá a faixa presidencial do atual presidente, Gabriel Boric, o mesmo adversário que o derrotou em 2021.

Essa foi à terceira vez que o advogado Kast, de 59 anos, se candidatou. Mas, apesar do discurso adotado e a longa atuação como político, o seu percurso legislativo é considerado limitado. Seus destaques são leis relacionadas com a construção de estátuas e a regulação das loterias.

O novo presidente chileno realizou uma campanha com a promessa de lei e ordem, num contexto de crescente preocupação social com o aumento da criminalidade e a imigração. Kast defende deportações em massa de imigrantes ilegais, a criminalização da imigração irregular e a construção de prisões de segurança máxima com isolamento total para líderes do narcotráfico.

Também afirmou que a imigração faz parte de uma conspiração da “esquerda radical” para destruir as liberdades e acusou os imigrantes de ocuparem casas, camas hospitalares e recursos públicos destinados aos chilenos.

Durante a campanha eleitoral ainda admitiu possuir arma, mas é descrito por analistas como um líder reservado, pragmático e cauteloso. Nas questões sociais também mantém posições fortemente conservadoras. Católico fervoroso se opõe ao aborto mesmo em casos de violação, é contra a contracepção de emergência, o divórcio, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a eutanásia. No passado, chegou a proibir a própria mulher, a advogada Maria Pia Adriasola, de usar pílulas anticoncepcionais.

Além disso, se tornou uma figura controversa devido a sua admiração pelo ditador Augusto Pinochet (1973- 1990) e por ter defendido a continuidade do regime militar no plebiscito de 1988. O regime de Pinochet foi responsável pelas mortes de mais de três mil chilenos e inúmeras torturas e desaparecimentos.

Filho de imigrantes alemães e o mais novo de dez irmãos existem especulações de que o seu pai foi membro do Partido Nazista da Alemanha e lutado na Segunda Guerra Mundial, que Kast atribui a um alistamento forçado, assegurando não acreditar na ideologia nazista.

A ascensão de Kast acontece num cenário do avanço global da direita conservadora, após a reeleição de Donald Trump nos EUA e o crescimento de partidos semelhantes na Europa, com radical resulta em grande partidos como o Chega em Portugal, o Vox em Espanha.