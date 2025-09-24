Lula questiona avanço da extrema direita: ‘Onde a esquerda errou?’

Presidente participou, em Nova York, da 2ª edição do evento Em Defesa da Democracia e Contra o Extremismo, com lideranças de cerca de 30 países

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas. Sede da Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York (EUA) Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert)

Na manhã desta quarta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) coordenou, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, a 2ª edição do evento Em Defesa da Democracia e Contra o Extremismo. O encontro reuniu lideranças de cerca de 30 países. Além do Brasil, a iniciativa é liderada pelos presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Espanha, Pedro Sánchez.

O objetivo da articulação é fortalecer uma diplomacia ativa que incentive a cooperação internacional diante de desafios comuns, como a deterioração das instituições democráticas, a propagação da desinformação, o avanço do discurso de ódio e o agravamento da desigualdade social.

O primeiro encontro do grupo ocorreu em julho, no Chile, e contou com a presença dos presidentes do Brasil, da Espanha, da Colômbia e do Uruguai. Na ocasião, os países divulgaram uma declaração conjunta em defesa da democracia.

Discurso

Durante seu discurso nesta quarta-feira, Lula questionou a atuação dos setores democráticos diante do crescimento da extrema direita no mundo.

"O que nós fizemos ontem pela democracia? Com quantas pessoas nós falamos sobre democracia? Com quantas pessoas nós falamos sobre organização popular? Com quantas pessoas nós falamos sobre organização por bairro, moradia, local de estudo e de trabalho? A verdade é que nós não falamos. E, se nós não falamos, nós não organizamos. E, se nós não organizamos, a democracia perdeu", afirmou o presidente.

Em outro momento, Lula defendeu uma autocrítica dos líderes progressistas e democráticos.

"O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos: onde os democratas erraram? Onde e em que momento a esquerda errou? Por que permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos o que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia", disse.