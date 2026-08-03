Convenções de PL e União Progressista podem mudar cenário eleitoral em Pernambuco

Nos bastidores do Partido Liberal, cresce a possibilidade de que o deputado federal Mendonça Filho seja oficializado como candidato ao Senado

Convenção da Federação União Progressista acontece na próxima quarta-feira (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

As convenções estaduais do PL, nesta terça-feira (4), e da Federação União Progressista, na quarta-feira (5), prometem movimentar os bastidores da corrida eleitoral em Pernambuco. Embora os eventos tenham como objetivo oficial homologar candidaturas e chapas proporcionais, as articulações de última hora colocam em xeque nomes que, até poucos dias atrás, pareciam consolidados.

No PL, a convenção será realizada a partir das 9h, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O candidato do partido à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, não deve comparecer ao evento. A principal expectativa, no entanto, está longe de ser a ausência do presidenciável.

Nos bastidores, cresce a possibilidade de que o deputado federal Mendonça Filho seja oficializado como candidato ao Senado pela legenda, em substituição ao nome de Silvio Nascimento, que vinha sendo tratado como escolha do partido desde que o PL decidiu abrir mão de disputar o Governo de Pernambuco para concentrar esforços em uma candidatura majoritária ao Senado.

Caso a mudança seja confirmada, o movimento representará uma reviravolta na estratégia da legenda. Silvio Nascimento havia sido apresentado como o nome capaz de garantir um palanque estadual para Flávio Bolsonaro, após semanas de negociações que culminaram na desistência do PL de lançar candidato ao Palácio do Campo das Princesas.

Na Federação União Progressista, formada por União Brasil e Partido Progressistas, a convenção da quarta-feira (5) também será acompanhada com atenção por causa da indefinição envolvendo o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho. Depois de desistir da candidatura ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD), Miguel viu o União Brasil anunciar que não integraria nenhuma coligação majoritária, decisão que abriu um novo capítulo nas negociações internas da federação e deixou em aberto qual será o papel do grupo na disputa estadual.

Nas convenções do final de semana, o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) tratou de reforçar o discurso de unidade da aliança liderada pela governadora Raquel Lyra (PSD). Ao classificar Miguel Coelho como "grande amigo", da Fonte garantiu que o ex-prefeito de Petrolina vai participar "intensamente" da campanha de Raquel Lyra.

Como antecipado pelo Diario, senador Ciro Nogueira, copresidente nacional da União Progressista, desembarca em Pernambuco para presidir a convenção da federação no estado.