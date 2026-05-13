Flávio diz que é mentira financiamento de Vorcaro para filme de Bolsonaro: 'é dinheiro privado'

Nas mensagens obtidas pelo Intercept, Flavio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs."

Flávio Bolsonaro (PL) e Daniel Vorcaro (Geraldo Magela/Agência Senado e Divulgação/Lide)

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que é "mentira" que o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, Jair Bolsonaro, tenha tido o financiamento do banqueiro Daniel Vorcaro. No período da manhã desta quarta-feira, 13, após se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, Flávio foi questionado por um repórter do Intercept Brasil sobre o tema, em conversa com outros jornalistas, antes da publicação da reportagem do veículo que revela a negociação.

"É mentira, de onde você tirou isso?", afirmou Flávio Bolsonaro, dando uma gargalhada e se afastando do local onde respondia perguntas de jornalistas.

Depois, o jornalista diz que o Intercept divulgaria mensagens de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro. O senador chama o repórter de militante e diz: "É mentira, pelo amor de Deus, de onde você tirou isso? É dinheiro privado, dinheiro privado, dinheiro privado."

O Intercept Brasil divulgou nesta quarta-feira áudio em que Flávio Bolsonaro pediria dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está em um momento muito decisivo do filme e como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz Flávio no áudio divulgado.

Nas mensagens obtidas pelo Intercept, Flavio Bolsonaro escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs."

A mensagem teria sido enviada no dia 16 de novembro de 2025. No dia seguinte, Vorcaro foi preso por suspeita de operações fraudulentas envolvendo o banco.

O Master foi liquidado no dia 18 de novembro de 2025.