Lula: "Nordeste precisa ser tratado com respeito; por que tudo para o Sudeste?"

Presidente enalteceu trabalho dos últimos governadores do Ceará em visita a hospital universitário

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Hospital Universitário do Ceará, em Fortaleza ( Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Nordeste "precisa ser tratado com respeito" e criticou a concentração de investimentos no Sudeste.

"O Nordeste não precisa pedir favor para ninguém. O que o Nordeste precisa é ser tratado com respeito. Por que tudo para São Paulo, tudo para o Sudeste, e nada para o Nordeste?", questionou nesta sexta-feira (31) em evento com apoiadores após visita ao Hospital Universitário do Ceará.

Lula ainda enalteceu o trabalho feito pelo atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e pelos dois anteriores, os senadores Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB). Os três estavam presentes no evento.

"Esse Estado é privilegiado. Faz 20 anos que ele é governado por gente que tem compromisso com o povo pobre", afirmou, sem citar o antigo aliado, Ciro Gomes (PSDB), que governou o Ceará entre 1991 e 1994.