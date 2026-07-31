Lula sobre Lulinha: "Ele vai ter que provar que é inocente, como eu provei"

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Podcast Inteligência LTDA (Ricardo Stuckert)

“Ele vai ter que provar que é inocente, como eu provei”, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre os inquéritos envolvendo o seu filho Fábio Luís Lula da Silva, em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, na noite desta quinta-feira (30).



Pré-candidato à reeleição, Lula afirmou que não utilizará seu cargo para proteger Lulinha, como é conhecido o seu primogênito. “Ele será tratado como filho de qualquer pessoa. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pediria para um delegado, para um juiz, não fazer as coisas corretas”, disse.



Instantes antes do início da entrevista do presidente, concedida no Palácio da Alvorada, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de uma investigação envolvendo o primogênito do presidente do Brasil.



“Ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso”, indicou Lula, ao relembrar sua condenação na Operação Lava Jato, pela qual ficou preso por 580 dias, até o STF anular o processo por comprovar a parcialidade do senador e ex-juiz Sergio Moro (PL-PR), responsável pelo julgamento em primeira instância.



Residente na Espanha, Lulinha deverá ser investigado por suspeita de tráfico de influência e corrupção, a pedido da Polícia Federal (PF). O novo inquérito apura a possível atuação do empresário para favorecer Antonio Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", em negociações com o Ministério da Saúde.



“Se for julgado, virá para cá. Não vai ficar escondido, não”, disse Lula, em possível associação ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão pelo STF, Eduardo fixou residência nos Estados Unidos.



Lulinha já era investigado em um dos inquéritos do esquema de descontos irregulares sobre benefícios previdenciários. O escândalo foi descortinado pela PF na Operação Sem Desconto. Camilo Antunes foi indiciado por participação nas fraudes.



Ainda na entrevista, Lula apontou que o filho é um dos principais alvos em ataques dirigidos ao petista. “Desde 2006, ele vem sendo utilizado. Quem quer me atacar começa atacando ele”, declarou, ao destacar que Lulinha já foi declarado como “dono de todos os gados da JBS” e que “tinha carro de ouro”.



“Se ele tiver certo, ele vai ter ajuda minha”, destacou Lula. “Ele jura para mim todo dia e eu acredito nele”, disse Lula. Segundo o jornal O Globo, no entanto, decisões da PF ao avançar com o caso foram criticadas internamente.

