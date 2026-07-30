"Eles vão tentar interferir aqui", declara Lula sobre EUA nas Eleições 2026

Lula voltou a associar articulação de Flávio e Eduardo Bolsonaro aos desafios diplomáticos entre EUA e Brasil (Reprodução/YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição, afirmou na noite desta quinta-feira (30) que os Estados Unidos deverão tentar interferir nas Eleições 2026 em favor de seu principal adversário, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL). “Eles vão tentar interferir aqui, vão tentar ajudar o lado de lá a ganhar as eleições”, afirmou Lula, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.



Após mais de uma hora de bate-papo com o quadrinista Rogério Vilela, a entrevista exclusiva concedida no Palácio da Alvorada é a primeira do presidente desde o início das convenções partidárias, no último dia 20 de julho, Lula deixou de lado a postura amena adotada até ali para criticar o governo de Donald Trump. “Eles querem que a América Latina volte a ser o quintal dos EUA”, disse.



Desde o ano passado, as relações diplomáticas entre EUA e Brasil têm sido marcadas por imposições de tarifas às exportações brasileiras. Sem citar nomes diretamente, Lula voltou a associar o chamado “tarifaço” norte-americano sobre o país ao clã Bolsonaro. “Você veja, os ‘filho’ do Satanás foram para os Estados Unidos trabalhar contra o Brasil”, disse.



Perguntado sobre o novo tarifaço, o presidente sinalizou disposição para o enfrentamento. “Nós vamos combater elas”, declarou. Antes mesmo do dia 23 de julho, quando entrou em vigor a nova lista de produtos com sobretaxa de 25% para exportação aos EUA, o governo federal já havia anunciado um pacote de medidas para mitigar o impacto sobre os setores produtivos nacionais, como o programa Brasil Soberano 2.



*Em atualização