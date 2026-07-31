Michelle decide sobre candidatura ao Senado, com aval de Bolsonaro, até domingo; diz Valdemar
No domingo (2), Michelle participará da convenção do PL no Distrito Federal
Publicado: 31/07/2026 às 17:24
Michelle Bolsonaro fala por videoconferência durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro (Nelson Almeida/AFP)
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira (31) que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) decidirá até domingo, 2 de agosto, se disputará uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal. Segundo o presidente do PL, a palavra final caberá ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue em prisão domiciliar.
"Ela falou que vai resolver com o marido dela, porque ela tem que cuidar do marido. Vai decidir isso, provavelmente, até domingo", disse Valdemar a jornalistas, em Brasília, após reunir-se com Michelle. "Quem vai decidir é o Bolsonaro se ela sai de candidata ou não, porque ela está com ele, cuidando dele. Ela tem esse problema pela frente, é muito difícil fazer campanha."
De acordo com o dirigente, Michelle participará da convenção do PL no Distrito Federal, marcada para domingo, quando deverá fazer o anúncio.
Valdemar também afirmou que, caso Michelle não dispute a eleição seguirá apoiando a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. "Vai, claro. Flávio é o candidato nosso", respondeu ao ser questionado se a ex-primeira-dama manifestará apoio público ao senador.
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Ele disse ainda que Michelle não pretende reassumir a presidência do PL Mulher neste momento, mas que espera retomar o assunto com ela no futuro. "Vamos conversar sobre esse assunto só depois da eleição", afirmou. Segundo ele, a coordenação do grupo ficará sob responsabilidade de Ana Munhoz.