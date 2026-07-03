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Política
Declaração

Após atritos com Flávio, Michelle Bolsonaro elogia política implementada pelo Governo Lula

Educação bilíngue de surdos passa a atender comunidade em modalidade que amplia Educação Especial

Guto Moraes

Publicado: 03/07/2026 às 16:26

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Michelle Bolsonaro faz o sinal de 'Eu amo você' em Libras/Carolina Antunes/PR

Michelle Bolsonaro faz o sinal de 'Eu amo você' em Libras (Carolina Antunes/PR)

Após o desentendimento com o enteado, senador federal e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro teceu elogios à Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, lançada pelo Ministério da Educação nesta sexta-feira (3).

“É um sonho realizado”, comemorou a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua rede social. A política pública, implementada pelo Governo Lula, busca assegurar a oferta qualificada, o acesso, a permanência e o bom desempenho escolar de estudantes surdos.

“Parabenizo a nossa amada comunidade surda pelo lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos!”, escreveu a ex-primeira-dama, ao celebrar a criação da modalidade bilíngue para surdos, que amplia a implementação da chamada Educação Especial.

A ex-presidente do PL Mulher destacou o público-alvo da educação bilíngue implementada pelo Governo Lula: “estudantes surdos, surdocegos, pessoas com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação e surdos com outras deficiências associadas”.

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Educação bilíngue

Nesta modalidade da educação inclusiva, os conteúdos escolares (matemática, ciências, história, geografia etc.) são transmitidos inicialmente em Libras. Só depois os estudantes surdos são ensinados sobre a modalidade escrita do português, a partir de metodologias específicas.

A estratégia amplia o escopo educacional. Antes, a rede de ensino assegurava a acessibilidade comunicacional restrita à presença do intérprete em uma sala comum. Aqui, todo o ambiente escolar faz uso do idioma, assegurando professores bilíngues, materiais adaptados e convivência entre pares surdos.

Bandeira pessoal

A relação de Michelle Bolsonaro com a comunidade surda ganhou evidência nacional após a quebra de protocolo na posse de Jair Bolsonaro à Presidência da República, em 1º de janeiro de 2019. Na ocasião, a então primeira-dama fez um breve discurso em Libras, de pouco mais de 3 minutos.

Michelle prometeu atuar em prol das pessoas com deficiência (PCDs). “Vocês serão valorizados e terão os direitos respeitados”, garantiu na ocasião. Apesar do ato simbólico, durante seu governo, Bolsonaro vetou o PL 1.361/2015, que garantia reserva de vagas em concursos para pessoas com surdez unilateral total.

Nesse período, críticos — incluindo o Partido dos Trabalhadores — afirmaram que o governo teria tentado extinguir o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), órgão de controle social e formulação de políticas para PCDs. O órgão foi mantido, mas relatos apontaram seu enfraquecimento.

Crise no clã Bolsonaro

O posicionamento de Michelle vem na sequência dos desentendimentos na cúpula da família Bolsonaro, que começaram a escalar no dia 24 de junho, quando Michelle disse, em vídeos publicados nas redes sociais, ter se sentido “apunhalada” e “humilhada” por Flávio Bolsonaro. Segundo ela, o pré-candidato à Presidência a “desrespeitou e maltratou ao telefone”.

No vídeo, Michelle Bolsonaro relatou o diálogo com Flávio após criticar publicamente as negociações do PL no Ceará. Segundo a ex-primeira-dama, o enteado disse que “seria melhor ela ficar fora das decisões do partido” e que “ela havia chegado ontem e não entendia de política”.

Horas depois, o senador publicou um texto em que afirmou que ambos têm o mesmo objetivo político, mas divergências de estratégia. “Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas”, declarou, ao afirmar ter respeito e reconhecimento pelo trabalho da ex-primeira-dama à frente do PL Mulher.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro discursa em Libras no Parlatório do Palácio do Planalto
Michelle usou seu Instagram para elogiar política pública implementada pelo MEC nesta sexta-feira (3)
Bolsonaro , Flávio Bolsonaro , Jair Bolsonaro , Michelle
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