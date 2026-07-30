Eriberto Medeiros anuncia que não disputará reeleição para "cuidar da saúde e da família"

Em vídeo, o deputado destacou a continuidade da atuação política da família através de seus filhos

Deputado do PSB fez anúncio através das redes (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Após quase três décadas de mandatos eletivos, o deputado federal Eriberto Medeiros (PSB) anunciou, nesta quinta-feira (30), que não será candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados nas eleições 2026.

A decisão foi comunicada em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o parlamentar afirma que pretende encerrar o ciclo político para dedicar mais tempo à saúde e à vida pessoal. "É hora de cuidar da saúde e da vida", declarou.

Na gravação, Eriberto faz um balanço da trajetória política e agradece aos eleitores pela confiança ao longo da carreira. O parlamentar lembrou que exerceu dois mandatos como vereador do Recife, quatro como deputado estadual, presidiu a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) em três ocasiões, assumiu interinamente o Governo de Pernambuco em diferentes momentos e, por fim, cumpriu um mandato como deputado federal.

"Após esses anos de dedicação, de trabalho, de luta, de seriedade, buscando sempre fazer o bem a todos e a todas, e nunca fazer o mal, é hora de cuidar da saúde e da vida", afirmou. No vídeo, o deputado também destacou a continuidade da atuação política da família. Segundo ele, o vereador do Recife Eriberto Rafael (PSB) seguirá no mandato, enquanto seu filho, Eriberto Filho (PSB), é pré-candidato à Assembleia Legislativa e buscará renovar o mandato de deputado estadual.

Advogado e servidor público, Eriberto Medeiros iniciou a carreira política como vereador do Recife, sendo eleito pela primeira vez em 2000. Em 2006, conquistou o primeiro mandato na Assembleia Legislativa, onde permaneceu por quatro legislaturas consecutivas e presidiu a Casa entre 2019 e 2022. Nas eleições de 2022, foi eleito deputado federal pelo PSB, levando sua atuação para Brasília.