Lula diz ter "muito orgulho" de ter João Campos como candidato ao governo de Pernambuco

Durante convenção nacional do PSB, Lula afirmou que João Campos será governador e demonstrou confiança na vitória da chapa que disputará a reeleição ao lado de Geraldo Alckmin

Presidente Lula discursa em convenção do PSB (Foto: Reprodução/YouTube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou apoio à candidatura de João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco e afirmou ter “muito orgulho” de tê-lo como candidato ao Palácio do Campo das Princesas. A declaração foi feita nesta quarta-feira (29), durante a convenção nacional do PSB, em Brasília, que oficializou a candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin à reeleição na chapa presidencial.

Lula dirigiu parte de sua fala ao presidente nacional do PSB e ex-prefeito do Recife, destacando a parceria política entre os dois e manifestando confiança no desempenho de Campos nas eleições estaduais.

“Quero dizer para você o seguinte: eu tenho muito orgulho de estar na convenção do PSB. Tenho muito orgulho de ter você como parceiro nessa caminhada, muito orgulho de ter você como candidato a governador de Pernambuco e muito orgulho de ter você na frente de vocês.”

Na mesma fala, o presidente afirmou acreditar na vitória da chapa formada por ele e Geraldo Alckmin. “Nós vamos ganhar. Mesmo que eu só erre daqui para frente, o acerto foi tanto que a gente não perde essas eleições.”

A convenção nacional do PSB oficializou Geraldo Alckmin como candidato à vice-presidência da República na chapa de Lula e aprovou a coligação da legenda com PT, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede.

Mais cedo, em seu discurso, João Campos projetou que o PSB terá uma bancada na Câmara dos Deputados com “no mínimo o dobro do tamanho da bancada atual”, defendeu o aumento da participação feminina na bancada federal e confirmou que disputará o governo de Pernambuco nas eleições deste ano.

A candidatura de Lula à reeleição ainda será oficializada no próximo domingo (2), durante a convenção nacional do Partido dos Trabalhadores, em São Paulo. Com a confirmação de Alckmin como vice pelo PSB, a chapa repete a composição que venceu as eleições presidenciais de 2022.

