PT lança candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo

Convenção contou com a presença de Lula e aliados. Ex-ministro Márcio França afirmou que, se o PT levar eleição em São Paulo ao segundo turno, Lula ganha no primeiro turno para presidente

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Antonio Cruz/Agência Brasil)

O ex-ministro e pré-candidato a vice-governador de São Paulo Márcio França (PSB) afirmou, neste sábado (25), que se o PT levar a eleição no estado para o segundo turno, Lula ganhará no primeiro turno para presidente. Ele discursou na convenção estadual do PT, em Campinas, durante o lançamento da candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

O evento que lançou a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo também tem a presença de Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), Márcio França (PSB) e Geraldo Alckmin (PSB). Todos são pré-candidatos e foram ministros no terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também compareceu à convenção.

"Se nós levarmos a eleição aqui em São Paulo para o segundo turno, se vocês nos ajudarem a fazer isso, significa dizer que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno com o presidente Lula. No primeiro turno, se a gente empatar em São Paulo, a gente ganha a eleição no primeiro turno com o presidente Lula", afirmou.

Ele disse que há uma diferença numérica de 2,5 milhões de votos, mas que pode cair para um milhão de votos e aí há chance de empatar a disputa. "A diferença que nós temos hoje, numérica, com Haddad em relação ao Tarcísio, é uma diferença entre 2,5 milhões de votos, que era a diferença que nós perdemos na eleição passada. Parece muito voto, mas, como não tem três ou quatro candidatos, isso significa só 1,5 milhão de votos", completou.

Márcio França recheou seu discurso de críticas ao atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), dizendo que nem a família Bolsonaro confia em seu ex-ministro e que este é "traíra".



Críticas ao baixo crescimento

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou que o Estado cresceu 0,4% nos últimos 12 meses, só 1/4 da média nacional. Ele também criticou a baixa alfabetização, a segurança pública e o aumento da população de rua. Ele discursou na convenção estadual do PT, em Campinas.

"O estado de São Paulo cresceu, nos últimos 12 meses, 0,4% contra 2% da média nacional contra 5% do estado do Rio de Janeiro. Como é que o estado pode estar feliz crescendo um quarto do que cresce o país? Não é possível manter esse estado altivo com esperança de um futuro melhor com essa taxa de crescimento", afirmou.

Ele disse ainda que 20% de todos os celulares roubados no Brasil são na capital paulista e isso porque a PM do Estado estaria contaminada pelo crime organizado. Ele também criticou a privatização da Sabesp, dizendo que a qualidade da água é ruim e que o preço aumentou.

Por fim, declarou que os adversários seguem discutindo a qualidade das urnas eletrônicas. Lembrou que foram essas urnas que deram a vitória a Bolsonaro e ao Tarcísio em São Paulo.







