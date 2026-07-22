Flávio Bolsonaro nega irregularidades de seu escritório com empresa ligada a Vorcaro

Escritório do qual o senador e pré-candidato é único sócio emitiu notas ficais de R$ 500 mil para empresas conectadas à estrutura empresarial do banqueiro

Flávio Bolsonaro (PL) e Daniel Vorcaro (Geraldo Magela/Agência Senado e Divulgação/Lide)

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou quarta-feira (22) que seu escritório de advocacia teria emitido R$ 1,5 milhão em notas fiscais para empresas ligadas à estrutura empresarial associada ao banqueiro Daniel Vorcaro. O senador negou ter recebido recursos da Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A.

"Fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. Em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen. [...] Estou tendo que explicar porque não recebi o dinheiro dessa empresa", declarou, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Mais cedo, reportagem do site Metrópole informou que o escritório de Flávio, do qual ele é o único sócio, emitiu duas notas fiscais de R$ 500 mil para a Copenhagen em 7 de abril de 2025, posteriormente canceladas, e uma terceira nota de R$ 500 mil para a Contábil Correa, sem registro de cancelamento.

Segundo a reportagem, as empresas estariam conectadas à estrutura empresarial ligada a Vorcaro. Flávio afirmou que as notas canceladas "não movimentaram nada" e que não há qualquer irregularidade em sua atuação. "As notas fiscais foram canceladas do meu escritório, portanto não movimentou nada, não tem prestação de serviço, não tem absolutamente nada de errado", falou Flávio.