Valdemar diz que Bolsonaro decidirá vice de Flávio e confirma reunião com Tereza Cristina

Cacique do PL atribui a Bolsonaro decisão sobre vice na chapa de Flávio Bolsonaro

Segundo Costa Neto, a decisão de quem será a vice de Flávio ficará nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar (Beto Barata/ PL)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta terça-feira (21) que a definição da candidata a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República ainda não foi tomada e indicou que a decisão ficará nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar.

Questionado pelo Correio sobre a composição da chapa, Valdemar negou que o partido já tenha escolhido um nome e confirmou que haverá uma reunião com a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

E insistiu em atribuir a definição ao ex-presidente. "Não, não. Flávio vai decidir isso aí. O Bolsonaro... Ele vai decidir isso aí. Entendeu ou não?"