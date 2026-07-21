Lula manda recado para Trump: "Aqui ninguém diz o que vamos fazer. Brasil não se entrega"

Presidente Luís Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou um recado para o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, por meio das redes sociais. Na vésperas do tarifaço estadunidense de 25% sobre os produtos brasileiros, Lula afirma que “nada é mais sagrado do que a defesa da soberania nacional”.

Apesar de não citar o tarifaço ou o governo Trump, a referência de Lula é sobre a nova sobretaxa prevista para entrar em vigor nesta quarta-feira (22). “Este país foi criado e construído por brasileiros. Aqui ninguém diz o que vamos fazer”, diz Lula.

Na legenda do post, o presidente ainda diz que ser preciso “fazer com que o povo brasileiro sinta orgulho”. “Aqui nós erramos por nós. Acertamos por nós. E aqui ninguém diz o que vamos fazer. O Brasil não se entrega”, conclui Lula na legenda da postagem.

Tarifas para outros países

Nesta terça (21), os Estados Unidos anunciaram que devem impor novas tarifas para aproximadamente 60 países nos próximos dias. A informação foi dada pelo representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, em entrevista à CNBC.

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) iniciou investigações sobre certas práticas comerciais, particularmente aquelas relacionadas ao trabalho solicitado, e os resultados são esperados para esta semana. Essas tarifas visam substituir as tarifas temporárias de 10% impostas pelo presidente Donald Trump após a Suprema Corte ter derrubado as sobretaxas no ano passado.

