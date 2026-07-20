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Política
Chapa presidencial

Vice de Flávio será definido após convenção partidária, indica Rogério Marinho

Escolha dependerá de alianças construídas e das restrições impostas a Jair Bolsonaro

Estadão Conteúdo

Publicado: 20/07/2026 às 18:32

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Flávio Bolsonaro e o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha do presidenciável/Andressa Anholete/Agência Senado

Flávio Bolsonaro e o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha do presidenciável (Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, reafirmou nesta segunda-feira (20) que o presidenciável deve escolher seu vice só depois da convenção partidária do Partido Liberal, marcada para o próximo sábado (25). A possibilidade de definir um nome após a convenção foi adiantada pelo Broadcast Político.

"A princípio, não será anunciado o vice. Temos até o dia 5 de agosto. Estamos conversando com outros partidos", disse Marinho a jornalistas, após visita ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques.

De acordo com o senador, a escolha do vice dependerá de alianças construídas e as restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm dificultado as negociações políticas. "Essa decisão só ocorrerá quando tivermos um quadro mais claro de qual vai ser a nossa política de aliança, e qual é a nossa composição partidária. A partir daí é que vamos olhar, dentro dos quadros que existem em cada partido, quais aqueles que se 'adequam' ao perfil que achamos desejável", disse.

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Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Nelas, as legendas, em tese, determinam seus candidatos, incluindo vices, e coligações partidárias. Na prática, porém, os partidos podem homologar apenas o candidato titular e delegar a decisão sobre vice e sobre coligações para a Executiva Nacional. A escolha deve ser oficializada até 15 de agosto, prazo para registro das candidaturas. Isso dá mais tempo para o PL negociar a vice, após a formação das coligações partidárias.

MARINHO
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