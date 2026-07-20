Vice de Flávio será definido após convenção partidária, indica Rogério Marinho

Flávio Bolsonaro e o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha do presidenciável (Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, reafirmou nesta segunda-feira (20) que o presidenciável deve escolher seu vice só depois da convenção partidária do Partido Liberal, marcada para o próximo sábado (25). A possibilidade de definir um nome após a convenção foi adiantada pelo Broadcast Político.

"A princípio, não será anunciado o vice. Temos até o dia 5 de agosto. Estamos conversando com outros partidos", disse Marinho a jornalistas, após visita ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Kassio Nunes Marques.

De acordo com o senador, a escolha do vice dependerá de alianças construídas e as restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm dificultado as negociações políticas. "Essa decisão só ocorrerá quando tivermos um quadro mais claro de qual vai ser a nossa política de aliança, e qual é a nossa composição partidária. A partir daí é que vamos olhar, dentro dos quadros que existem em cada partido, quais aqueles que se 'adequam' ao perfil que achamos desejável", disse.

Pelo calendário eleitoral, as convenções partidárias devem ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. Nelas, as legendas, em tese, determinam seus candidatos, incluindo vices, e coligações partidárias. Na prática, porém, os partidos podem homologar apenas o candidato titular e delegar a decisão sobre vice e sobre coligações para a Executiva Nacional. A escolha deve ser oficializada até 15 de agosto, prazo para registro das candidaturas. Isso dá mais tempo para o PL negociar a vice, após a formação das coligações partidárias.

