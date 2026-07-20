Atualização do e-Título está disponível e traz novas funcionalidades
O e-Título é gratuito e pode ser baixado nas lojas de aplicativos Google Play, para sistemas Android, e App Store, para iOS
Publicado: 20/07/2026 às 11:35
e-Título (Foto: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou o e-Título, aplicativo que funciona como a via digital do título de eleitor, e conta com novas funcionalidades e ferramentas inéditas de segurança. O documento digital é gratuito e pode ser baixado nas lojas de aplicativos Google Play, para sistemas Android, e na App Store, para iOS.
Em 2026, o aplicativo traz novas funcionalidades, como acompanhamento de requerimentos feitos no Título Net, emissão de certidão de filiação partidária, geração de código de autenticação e sincronização de dados biográficos e biométricos.
Além disso, o novo e-Título permite a autenticação de documentos utilizando a câmera do próprio celular, descadastramento de mesário voluntário, quitação de débitos junto à Justiça Eleitoral por meio de PIX ou cartão de crédito e reestruturação da função de justificativa de ausência.
Solicitação de voto em trânsito
Começa nesta segunda-feira (20) o período de solicitação do voto em trânsito. O procedimento permite que os eleitores votem, mesmo estando em cidades diferentes daquela onde está o seu domicílio eleitoral.
O pedido dessa modalidade pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral até 20 de agosto, mediante apresentação de documento oficial com foto.
Em Pernambuco, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) disponibiliza 15 locais de votação, distribuídos em oito municípios da Região Metropolitana do Recife, na Zona da Mata Sul, no Agreste e no Sertão do estado.
Confira a lista completa dos locais para votação em trânsito:
Recife
- Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA/UFPE) – 005ª Zona Eleitoral;
Sede do TRE-PE – 008ª Zona Eleito
Olinda
- Centro Universitário UNINOVO (FACOTTUR) – 010ª Zona Eleitoral;
- Centro de Convenções de Pernambuco – 117ª Zona Eleitoral
- Cabo de Santo Agostinho
Grupo Escolar Cláudio Gueiros – 015ª Zona Eleitoral
Jaboatão dos Guararapes
- Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão – 101ª Zona Eleitoral;
- Terminal Integrado de Passageiros (TIP) – 118ª Zona Eleitoral
Camaragibe
- Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lins – 138ª Zona Eleitoral
Paulista
- Escola Técnica Estadual José de Alencar – 146ª Zona Eleitoral
Vitória de Santo Antão
- Primeira Igreja Batista de Vitória de Santo Antão – 018ª Zona Eleitoral;
- UNIVISA – Centro Universitário de Vitória de Santo Antão – 102ª Zona Eleitoral
Caruaru
- Espaço Cultural Tancredo Neves – 105ª Zona Eleitoral
Petrolina
- Escola de Referência em Ensino Médio Clementino Coelho (EREMCC) – 083ª Zona Eleitoral;
- Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (FACAPE) – 144ª Zona Eleitoral;
- Escola Madre Teresa de Saldanha – 145ª Zona Eleitoral