Atualização do e-Título está disponível e traz novas funcionalidades

O e-Título é gratuito e pode ser baixado nas lojas de aplicativos Google Play, para sistemas Android, e App Store, para iOS

e-Título (Foto: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou o e-Título, aplicativo que funciona como a via digital do título de eleitor, e conta com novas funcionalidades e ferramentas inéditas de segurança. O documento digital é gratuito e pode ser baixado nas lojas de aplicativos Google Play, para sistemas Android, e na App Store, para iOS.

Em 2026, o aplicativo traz novas funcionalidades, como acompanhamento de requerimentos feitos no Título Net, emissão de certidão de filiação partidária, geração de código de autenticação e sincronização de dados biográficos e biométricos.

Além disso, o novo e-Título permite a autenticação de documentos utilizando a câmera do próprio celular, descadastramento de mesário voluntário, quitação de débitos junto à Justiça Eleitoral por meio de PIX ou cartão de crédito e reestruturação da função de justificativa de ausência.

Solicitação de voto em trânsito

Começa nesta segunda-feira (20) o período de solicitação do voto em trânsito. O procedimento permite que os eleitores votem, mesmo estando em cidades diferentes daquela onde está o seu domicílio eleitoral.

O pedido dessa modalidade pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral até 20 de agosto, mediante apresentação de documento oficial com foto.

Em Pernambuco, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) disponibiliza 15 locais de votação, distribuídos em oito municípios da Região Metropolitana do Recife, na Zona da Mata Sul, no Agreste e no Sertão do estado.

Confira a lista completa dos locais para votação em trânsito:

Recife

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA/UFPE) – 005ª Zona Eleitoral;

Sede do TRE-PE – 008ª Zona Eleito

Olinda

Centro Universitário UNINOVO (FACOTTUR) – 010ª Zona Eleitoral;

Centro de Convenções de Pernambuco – 117ª Zona Eleitoral



Cabo de Santo Agostinho

Grupo Escolar Cláudio Gueiros – 015ª Zona Eleitoral

Jaboatão dos Guararapes

Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão – 101ª Zona Eleitoral;

Terminal Integrado de Passageiros (TIP) – 118ª Zona Eleitoral

Camaragibe



Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lins – 138ª Zona Eleitoral

Paulista

Escola Técnica Estadual José de Alencar – 146ª Zona Eleitoral

Vitória de Santo Antão

Primeira Igreja Batista de Vitória de Santo Antão – 018ª Zona Eleitoral;

UNIVISA – Centro Universitário de Vitória de Santo Antão – 102ª Zona Eleitoral

Caruaru

Espaço Cultural Tancredo Neves – 105ª Zona Eleitoral

Petrolina