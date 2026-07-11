Suplência: Bivar e Teixeira cotados

Luciano Bivar e André Teixeira são cotados para serem suplentes dos pré-candidatos ao Senado (Jefferson Rudy/Agência Senado e Rafael Vieira/DP Foto)

Ex-secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, André Teixeira tem o nome ventilado para a suplência de Túlio Gadêlha, pré-candidato ao Senado na chapa de Raquel Lyra. O nome de um dos principais articuladores políticos do governo é ventilado nos bastidores com algum eco.

Indagado pela coluna, o deputado federal do PSD foi sucinto: “É uma possibilidade”. Túlio não entrou em detalhes, mas há quem diga que o convite já até teria sido feito. Teixeira é coordenador-geral da campanha à reeleição da governadora - um nome da extrema confiança dela. Ele se desincompatibilizou da pasta ainda em abril, no prazo que os ex-secretários, que iriam disputar mandato, deixaram a gestão.

Ainda que o impasse na Federação União Progressista não esteja solucionado, no conjunto da governadora, há uma bolsa de apostas dando conta de que o nome de André estaria cotado também para, eventualmente, integrar a suplência de Miguel Coelho, caso ele venha a ser o nome chancelado para chapa.

No time adversário, a construção anda bem avançada para que o deputado federal Luciano Bivar venha a ser o primeiro suplente do senador Humberto Costa. A conversa de Bivar com o petista é anterior à travessia dele do União Brasil para o MDB.

O ingresso de Bivar no MDB somou para que a sigla permanecesse no campo do pré-candidato ao Governo do Estado, João Campos. Bivar já sinalizou afinidade com Humberto e essa composição está “muito bem encaminhada”, nas palavras do próprio Humberto Costa à coluna.

Pano de Fundo



No grupo dos Coelho, há quem diga que a situação relativa ao Senado não se resolveu de vez ainda porque Eduardo da Fonte está “com ideia fixa, achando que pode perder a legenda”. No PP, a hipótese levantada pelos membros do União Brasil realmente vem sendo considerada. Nisso, eles chegaram a um denominador comum.

Camomila 1



A governadora Raquel Lyra vai à mesa mais uma vez,neste sábado (11) pela manhã, com os aliados da Federação União Progressista. Não será no Palácio. Agenda semelhante já havia acontecido nesta quinta (09), quando ela recebera, em seu gabinete, o deputado federal Eduardo da Fonte e Miguel Coelho, mas em momentos separados.

Camomila 2



O presidente estadual da federação foi recebido às 16h na quinta. Da conversa, além dele e da governadora, participou apenas o deputado federal Lula da Fonte. Miguel teria sido ouvido anteriormente, porque a gestora teve compromisso externo após a reunião. Não teve nem um chazinho da tarde, só água e café.

Prazo



“A federação escolheu a governadora como candidata e Eduardo da Fonte como senador. Isso foi ratificado pelos 10 deputados estaduais e pelos três federais”, assinala o dirigente estadual da federação à coluna, ao ser questionado sobre eventual conclusão dessa coreografia, dando a entender que sua pré-candidatura ao Senado está posta e não haverá recuo até a convenção.

