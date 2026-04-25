TRE-PE amplia atendimento na reta final do cadastro eleitoral

Eleitores ainda podem regularizar pendências no site ou no aplicativo do TRE-PE (Marcelo Camargo/Agência Brasil )

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) registrou movimento intenso no penúltimo fim de semana antes do fechamento do cadastro eleitoral. Apenas no sábado (25), foram realizados 4.284 atendimentos, sendo 2.117 emissões do primeiro título, 1.394 revisões cadastrais, principalmente para coleta de biometria, e 780 transferências de domicílio eleitoral.

Para atender à demanda na reta final, o órgão ampliará o horário de funcionamento a partir da próxima segunda-feira (27). O atendimento passará a ocorrer das 8h às 18h, de segunda a quinta-feira, e das 9h às 15h nos fins de semana e no feriado de 1º de maio. O cadastro eleitoral será fechado no dia 6 de maio, prazo final para emissão do título ou atualização de dados.

As dez Centrais de Atendimento ao Eleitor no estado atualizam as vagas disponíveis às segundas e quintas-feiras, ao meio-dia. Já os demais postos e cartórios eleitorais disponibilizam agendamentos conforme a capacidade de atendimento de cada unidade. O TRE-PE reforça que é necessário realizar agendamento prévio pelo site oficial.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, o eleitor pode entrar em contato com o Disque Eleitor pelo telefone (81) 3194-9400. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos fins de semana, das 9h às 15h.