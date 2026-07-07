Partido Liberal marca convenção partidária para o próximo dia 25

Evento do PL vai homologar a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Ato será na Arena Pacaembu, em São Paulo

Valdemar Costa Neto, presidente da Executiva Nacional do Partido Liberal (Foto: Evaristo Sá/AFP)

O Partido Liberal (PL) marcou a data da convenção partidária para oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República e dos demais nomes do partido que vão concorrer a outros cargos nas Eleições de 2026. O evento será no dia 25 de julho, em São Paulo.

“Vamos realizar a maior convenção partidária da história do Partido Liberal. Nesse grande encontro, vamos homologar as nossas candidaturas às Assembleias Legislativas, à Câmara Federal, ao Senado Federal, aos governos dos estados e, principalmente, à Presidência da República com Flávio Bolsonaro”, afirmou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em post nas redes sociais.

O local escolhido para a convenção é o Mercado Pago Hall - na Arena Pacaembu, que tem capacidade para até sete mil pessoas. A programação está marcada para iniciar às 10h, mas os portões devem ser abertos às 8h30.

“Será um dia histórico. Vamos mostrar a força do PL e o nosso compromisso com o futuro do Brasil. As eleições estão chegando e é hora de nos unirmos, organizados e preparados para essa grande missão”, concluiu Valdemar.

Partido dos Trabalhadores

O evento do PL será oito dias antes da convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), que está marcada para o dia 2 de agosto, também em São Paulo. O ato petista irá oficializar a candidatura do presidente Lula à reeleição.

De acordo com as regras eleitorais estipuladas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os partidos políticos têm de 20 de julho a 5 de agosto para realização das convenções partidárias que homologa as candidaturas ao pleito deste ano.

Após esse prazo, as legendas têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Oficialmente, a campanha eleitoral inicia no dia 16 de agosto.

