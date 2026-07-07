João Campos cutuca gestão Lyra e promete delegacias da mulher com atendimento 24h

João Campos criticou o atual modelo de funcionamento das unidades especializadas no estado, em que algumas possuem horário restrito

João Campos durante a Plenária para as Mulheres, em Paulista (Edson Holanda)

O pré-candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) defendeu, durante ato político no município do Paulista, no Grande Recife, a implantação de delegacias da mulher com funcionamento ininterrupto. A proposta foi apresentada durante a Plenária das Mulheres, na noite da última segunda-feira (6). Em seu discurso, Campos criticou o atual modelo de funcionamento das unidades especializadas no estado, em que algumas possuem horário restrito.

Em clara crítica à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), o ex-prefeito do Recife mencionou indicadores da violência contra a mulher em Pernambuco e afirmou que o estado ocupa atualmente a quinta posição no ranking nacional de feminicídio.

“As delegacias da mulher fecham à noite e nos finais de semana. Isso é um absurdo. No nosso governo, as Delegacias (da mulher) vão funcionar 24 horas por dia, nos sete dias da semana (...) O feminicídio cresceu no nosso estado. Isso é um sinal de que o Estado está falhando e precisa ser mais eficiente para garantir proteção às mulheres”, declarou.

Levantamento realizado pelo Diario de Pernambuco mostrou que, das 15 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) no estado, apenas sete funcionam ininterruptamente, ou seja, 24 horas e todos os dias da semana.

O postulante ao Palácio do Campo das Princesas também propôs a aquisição de 20 mil tornozeleiras eletrônicas para fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas, sob a justificativa de que a aplicação das restrições é insuficiente.

Além das medidas de segurança pública, João Campos utilizou como base de comparação a sua gestão à frente da Prefeitura do Recife. Ele citou a ampliação da rede municipal de ensino infantil, afirmando o aumento de vagas em creches, como um dos pontos auxiliares para a autonomia das mulheres, e defendeu a necessidade de políticas para geração de emprego e renda.

“A gente precisa ir muito além da proteção. Precisamos construir caminhos de oportunidade, priorizar programas de formação, ampliar o acesso ao crédito e fortalecer a proteção jurídica, disse.

A Plenária das Mulheres, em Paulista, pela vereadora e pré-candidata à Câmara dos Deputados Marcelly da Aquarela (Republicanos) e também contou com a participação do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), dos pré-candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (Solidariedade), além do deputado estadual Mário Ricardo (Podemos).