PF faz busca por armas na casa de Bolsonaro

Ação da Polícia Federal durou menos de uma hora e, de acordo com a defesa de Bolsonaro, não resultou na apreensão de armamentos

Jair Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (8), uma operação de busca na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada no bairro Jardim Botânico, em Brasília. A informação foi divulgada pela defesa do ex-chefe do Executivo.

De acordo com os advogados, o mandado de busca e apreensão determinava a localização de armas de fogo, munições, acessórios e documentos de registro relacionados aos armamentos. No entanto, segundo a defesa, nenhum dos itens previstos foi encontrado durante a diligência.

A autorização para o cumprimento da medida foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, conforme informou a equipe jurídica de Bolsonaro.

Pouco depois da operação, a Polícia Federal confirmou a realização da ação, mas não divulgou detalhes sobre o objetivo da diligência nem sobre os resultados obtidos.

Conforme interlocutores da corporação, a equipe permaneceu por menos de uma hora no imóvel, e a operação transcorreu de forma rápida. As informações são do portal g1.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Em março deste ano, Alexandre de Moraes autorizou que o cumprimento da pena passasse ao regime de prisão domiciliar por razões humanitárias, em razão do estado de saúde de Bolsonaro após um quadro de broncopneumonia. A medida entrou em vigor em 24 de março, foi concedida inicialmente por 90 dias e, posteriormente, teve sua validade estendida.