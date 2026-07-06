Moraes determina que Exército entregue a PF oito armas de Jair Bolsonaro
Segundo família de Bolsonaro, os armamentos, que incluem até fuzil, estariam no Comento do Batalhão de Polícia do Exército, em Brasília
Publicado: 06/07/2026 às 12:50
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o Exército entregue à Polícia Federal oito armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na semana passada, ao autorizar a prorrogação da prisão domiciliar de Bolsonaro, o ministro havia determinado a apreensão dos armamentos do ex-presidente.
A defesa de Bolsonaro informou que oito armas estavam no Comando do Batalhão de Polícia do Exército em Brasília. A lista de armamentos que serão entregues inclui cinco pistolas, duas espingardas e um fuzil.
Os advogados solicitaram permissão para transportá-las, mas Moraes determinou que a entrega dos armamentos fosse realizada diretamente entre Exército e Polícia Federal.