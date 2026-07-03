Humberto Costa critica gestão Bolsonaro na saúde durante inauguração de hospital no Agreste

O senador Humberto Costa (PT) participou da inauguração do Hospital do Amor, em Garanhuns (Foto: Rebeca Martins)

O senador e pré-candidato à reeleição Humberto Costa (PT) utilizou a inauguração do Hospital de Amor de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, para criticar a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro na área da saúde. O parlamentar classificou o governo anterior como um “período de abandono”.

“A gente não esquece o que foi a gestão anterior. Há bem pouco tempo, o Brasil enfrentava uma das maiores pandemias da história e clamava por vacina, enquanto o ex-presidente zombava de milhares de mortos, fazendo chacota da dor das famílias brasileiras”, afirmou.

De acordo com o senador, a gestão passada deixou o país por seis anos sem renovar a frota de ambulâncias do SAMU e promoveu o desmonte de programas federais como o Brasil Sorridente e o Farmácia Popular — projetos criados por ele quando foi ministro da Saúde, entre 2003 e 2005.

Em partida, Humberto defendeu as ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apontando a abertura do novo hospital como um marco da retomada de investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o evento, também foram entregues mais de 100 veículos, entre ambulâncias do SAMU, unidades de odontomóvel e veículos sanitários.

“Hoje, vivemos um novo momento. Temos um presidente que valoriza o SUS de verdade e que está inaugurando hospitais em todo canto do Brasil: como este, aqui em Garanhuns. Isso é respeito. Isso é saúde. Isso é amor ao povo”, afirmou Humberto.

Inauguração do Hospital do Amor

O Hospital de Amor oferecerá atendimento exclusivamente pelo SUS. A expectativa é que sejam realizados 20 mil atendimentos por mês, evitando o deslocamento de pacientes do Agreste para a capital em busca de tratamento oncológico.

"Hoje, não inauguramos apenas um prédio, mas um novo tempo para a saúde do Agreste e de Pernambuco. É a prova de que o desenvolvimento e a saúde de excelência podem, e devem, chegar ao SUS. Aqui, o paciente será acolhido com dignidade, sem distinção, com o melhor que a medicina pode oferecer", declarou Humberto.

O evento foi conduzido pelo secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales. O presidente Lula participou da cerimônia por meio de link, acompanhando a transmissão ao vivo direto de Garanhuns.

A agenda reuniu lideranças de todo o estado. Entre elas, o ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), os deputados federais Carlos Veras (PT), Felipe Carreras (PSB) e Silvio Costa Filho (Republicanos), além do prefeito de Garanhuns, Silvado Albino (PSB).

