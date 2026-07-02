PL Mulher publica foto com totem de Michelle Bolsonaro em gesto de apoio à ex-primeira-dama

saída de Michelle do comando do PL Mulher ocorre em meio ao desgaste provocado pelo conflito com o senador e pré-candidato do partido à Presidência da República, Flávio Bolsonaro

Aliadas de Michelle Bolsonaro, como a governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) e a deputada Júlia Zanatta (PL-SC), seguem apostando na candidatura dela ao Senado (Foto: Reprodução/Facebook PL Mulher)

O PL Mulher publicou nesta quarta-feira (1º) uma foto de integrantes do setor do partido ao lado de uma imagem de papelão em tamanho real de Michelle Bolsonaro, em um gesto de apoio à ex-primeira-dama após sua saída da presidência do núcleo feminino.

No perfil, a publicação vem logo depois da nota em que Michelle anunciou que deixaria o cargo para "dedicar-se integralmente" aos cuidados com a filha e o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em uma das fotos, as pessoas aparecem fazendo com as mãos o sinal em Libras para "eu te amo". A legenda diz: "A alegria de ter uma líder de verdade."

A saída de Michelle do comando do PL Mulher ocorre em meio ao desgaste provocado pelo conflito com o senador e pré-candidato do partido à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e depois de uma reunião de cerca de duas horas com Valdemar Costa Neto, presidente nacional da legenda. A imagem da ex-primeira-dama ainda aparece em campanhas, vídeos e materiais publicitários.

O racha com o enteado foi revelado em vídeos publicados por ela na semana passada. Michelle relata ter sido "humilhada" por Flávio após discussões sobre as articulações políticas conduzidas pelo PL no Ceará para as eleições.

Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quinta-feira, 2, Valdemar afirmou que, após as conversas que teve com a ex-primeira-dama, ela "parece" não querer participar da campanha presidencial do senador e pode abrir mão de disputar uma vaga ao Senado nas eleições deste ano.

"Ela me disse que queria sair da presidência do partido. Não tenho o que fazer. E (disse) que talvez não fosse candidata a senadora", relatou. Valdemar elogiou o carisma e o trabalho de Michelle à frente do PL Mulher: "Não sei se outra mulher teria condições de fazer", disse.

Aliadas de Michelle Bolsonaro, como a governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP) e a deputada Júlia Zanatta (PL-SC), seguem apostando na candidatura dela ao Senado.

Celina defendeu sua manutenção como pré-candidata: "Ela já não é mais só a esposa do Bolsonaro. O trabalho que ela fez a habitou a ser um quadro político." Júlia Zanatta afirmou que compreende a escolha da ex-primeira-dama de deixar o comando do PL Mulher, dada a prisão domiciliar de seu marido, mas que "tem certeza que ela vai fazer a escolha de ser candidata."

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou na quarta-feira que ela e Michelle tem sofrido ataques machistas de aliados de Flávio. Como mostrou a Coluna do Estadão, o silêncio do senador diante de ofensas desferidas online por seus apoiadores levou ao esvaziamento de um encontro do pré-candidato com mulheres. Nem Damares, nem Michelle e nem a senadora Tereza Cristina (PP-MS) compareceram ao evento.

