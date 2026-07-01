'Vamos passar por cima de desavenças', diz Flávio Bolsonaro em reunião do PL Mulher

O pré-candidato à presidência minimizou as especulações sobre divergências internas entre ele e Michelle Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (SERGIO LIMA / AFP)

O senador e pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), disse nesta quarta-feira (1), que o sua campanha irá "passar por cima" das desavenças - problemas de relação com a ex-primeira dama e sua madrasta, Michelle Bolsonaro - para poder vencer a disputa ao Planalto em 2026.

"Vamos passar por cima de desavenças ... Não vamos cair na da esquerda que tenta nos separar", afirmou durante reunião com políticas do PL Mulher.

Flávio minimizou as especulações sobre divergências internas entre ele e Michelle e defendeu a união em torno de um projeto comum para as eleições presidenciais. Segundo ele, adversários políticos tentam explorar "supostos" conflitos entre lideranças conservadoras para enfraquecer a oposição ao governo.

O senador também ressaltou a importância da participação de Michelle Bolsonaro na mobilização do eleitorado, especialmente entre as mulheres, e afirmou que todas as lideranças do partido terão papel relevante na construção da campanha de 2026. A ex-primeira-dama deixou a presidência do PL Mulher na terça-feira (30) o que aumentou a impressão de mal estar entre os dois.

A declaração ocorre em meio a discussões sobre a composição da chapa presidencial e sobre os rumos do campo conservador para a próxima eleição. O público feminino é visto como estratégico para a campanha de Flávio e Michelle é uma figura entre os nomes mais lembrados do segmento em levantamentos de intenção de voto.