Sem Lula, João Campos participa da inauguração do Hospital de Amor em Garanhuns

Em Garanhuns, João Campos dá continuidade ao roteiro que vem cumprindo pelos municípios do interior. (Foto: Edson Holanda)

A ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do Hospital de Amor, em Garanhuns, nesta sexta-feira (3), não alterou os planos do pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB). O ex-prefeito do Recife participa da solenidade de entrega da unidade ao lado de representantes do Ministério da Saúde e outras lideranças políticas, em mais um compromisso de uma sequência de agendas que vem cumprindo pelo interior do estado.

A presença de Lula chegou a ser cogitada durante o giro do presidente pelo Nordeste e era esperada por aliados, mas a agenda não foi concretizada; o governo federal será representado pelo secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozart Sales. De toda forma, João Campos mantém presença em um evento considerado estratégico por reunir investimentos federais em uma pauta de forte apelo social.

Em Garanhuns, João Campos dá continuidade ao roteiro que vem cumprindo pelos municípios do interior. Na última terça-feira (30), o pré-candidato teve compromissos no Sertão do Pajeú, com passagens por Afogados da Ingazeira e Solidão, onde participou da entrega de veículos para a saúde, equipamentos e um micro-ônibus escolar viabilizados pelo governo federal. No dia seguinte, em São José do Egito, afirmou que sua candidatura busca reunir lideranças de diferentes grupos políticos e construir a maior frente de oposição já formada para uma disputa pelo Governo de Pernambuco.

Pautas para trabalhadores rurais

Durante a agenda, João Campos voltou a defender a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas utilizadas por trabalhadores rurais. A proposta integra o programa Moto Rural, Moto Legal, apresentado pelo socialista como uma medida para reduzir os custos de quem depende do veículo para exercer atividades no campo.

Além da isenção do imposto, o socialista afirmou que o programa prevê a oferta gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para trabalhadores do campo. Segundo o pré-candidato, a medida pretende ampliar a regularização dos condutores e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Ao apresentar a proposta, ele citou a experiência da CNH Popular, implementada durante sua gestão à frente da Prefeitura do Recife, e a CNH Social, criada pelo governo federal.