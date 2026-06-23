João Campos aproveita véspera de São João para visitar cidade reduto de Raquel Lyra

João Campos (PSB) visitou Caruaru, no Agreste (Fotos: Edson Holanda)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), esteve, nesta terça-feira (23), em Caruaru, no Agreste. O líder da Frente Popular percorreu o Alto do Moura acompanhado de apoiadores, recebeu manifestações da população e reforçou sua presença política em um dos principais redutos eleitorais da governadora Raquel Lyra (PSD). A cidade se soma a uma lista de polos juninos visitados pelo ex-prefeito do Recife nos últimos dias, a exemplo de Araripina, Serra Talhada e Arcoverde.

O socialista passou pelo Alto do Moura e a Casa-Museu Mestre Vitalino. “Estou aqui no Alto do Moura vendo essa maravilha da cultura pernambucana e nordestina. Viva o Mestre Vitalino, o verdadeiro rei do barro, que através de sua arte deu significado à luta do povo do Nordeste brasileiro. Mestre Vitalino é um patrimônio da cultura pernambucana e nordestina”, declarou João.

O pré-candidato esteve acompanhado de nomes da política de Caruaru, como os ex-prefeitos José Queiroz e Tony Gel, a ex-deputada Laura Gomes e os pré-candidatos a deputados Delegado Lessa (Republicanos), Dilson Oliveira (PSB) e Vitinho Maia (PSB). Também estiveram presentes o pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), a pré-candidata a senadora Marília Arraes (PDT), os prefeitos Ruben Lima (Panelas), Josué Mendes (Agrestina) e Josafá Almeida (São Caetano), as deputadas federais Tabata Amaral (PSB) e Maria Arraes (PSB), o deputado federal Pedro Campos (PSB) e lideranças de outros municípios.

Mais cedo, João Campos também esteve em Gravatá. Acompanhado de apoiadores, ele passou por ruas do centro do município e percorreu os corredores do mercado público, conversando com a população

