Gilberto Kassab deve ser anunciado como vice de Ronaldo Caiado nesta quarta-feira (1º)

Se confirmada a indicação de Kassab, que é presidente nacional do PSD, o partido vai disputar a presidência da República com uma chapa puro-sangue

Presidente do PSD Nacional Gilberto Kassab (Foto: Crysli Viana/ DP FOTO)

O pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), deve anunciar nesta quarta-feira (1º), o nome do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como vice em sua chapa ao Palácio do Planalto. A informação foi confirmada pelo Estadão junto a uma fonte na pré-campanha. O nome do ex-prefeito de São Paulo já vinha sendo ventilado desde maio, ocasião em que Kassab se disse "à disposição".

Nesta segunda-feira (29), Caiado confirmou que o vice será anunciado em coletiva em Brasília nesta quarta, às 11h. Contudo, evitou confirmar qual seria o nome e nem mesmo se seria de seu mesmo partido, como é o caso de Kassab. Caso a indicação seja confirmada, o PSD vai disputar a presidência com uma chapa puro-sangue.

Até aqui, Caiado não tem apoio de outros partidos para a disputa presidencial. Ele chegou a conversar com Romeu Zema (Novo), que também é pré-candidato, mas não houve nenhum avanço para uma união das duas candidaturas.

Nas últimas pesquisas, o ex-governador de Goiás aparece empatado tecnicamente com Zema e também Renan Santos (Missão) na maioria dos levantamentos, distante de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), os dois primeiros colocados.