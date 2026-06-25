João Campos assiste ao jogo do Brasil com Lula

João Campos e Lula após o jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia (Divulgação/PSB)

A foto publicada nesta quarta-feira (24) pelo pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), logo após o jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia pela Copa do Mundo, foi interpretada como um recado à oposição, que ainda demonstrava dúvidas sobre o apoio do presidente à candidatura do socialista. Os dois assistiram a partida juntos, em Brasília, no Palácio da Alvorada.

No último dia 15, um vídeo do presidente Lula foi exibido durante o ato de lançamento do projeto Chega Junto Pernambuco, que reuniu cerca de 20 mil pessoas em Gravatá, no Agreste do Estado. A gravação gerou repercussão e alimentou debates sobre o apoio de Lula ao pré-candidato do PSB ao Governo de Pernambuco.

Dias depois, o deputado federal Túlio Gadelha (PSD) publicou um vídeo em seu Instagram comentando o vídeo de Lula. “Eu sou amigo pessoal de Lula, eu conheço ele. E quem conhece Lula um pouquinho sabe que ele não estava feliz quando gravou aquele vídeo. Ele precisou gravar aquele vídeo por conta desses acordos de alianças político-partidárias”, afirmou Gadelha.

Segundo a assessoria de João Campos, o convite para assistir à partida ao lado do presidente da República reforça a proximidade política e pessoal construída entre os dois líderes ao longo dos últimos anos. “Nos bastidores, o convite foi interpretado como mais uma demonstração da confiança e do prestígio do socialista junto ao presidente”, afirma material divulgado pela assessoria.

Também estiveram presentes durante a partida a primeira-dama, Rosângela da Silva (Janja); o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.