Silvio Costa Filho confirma candidatura ao Senado Federal

Em nota, o ministro negou que integrará a chapa como candidato a vice-governador ao lado de João Campos.

Ministro Silvio Costa Filho (Foto: : Wesley D'Almeida/Mpor)

Em nota à imprensa divulgada nesta quarta-feira (4), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou que disputará o Senado Federal e afastou qualquer possibilidade de integrar a chapa como candidato a vice-governador ao lado do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

“Não existe qualquer possibilidade de eu compor a chapa majoritária como candidato à vice-governador de João Campos no estado de Pernambuco, como vem sendo veiculado em alguns meios de comunicação”, disse.

“Nosso projeto está muito claro: disputar o Senado federal ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de todos que sonham com um Pernambuco mais forte”, complementou o ministro.

