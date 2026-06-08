Deputado propõe título de cidadão pernambucano para Zezé Di Camargo

Segundo parlamentar, Zezé contribui para o fortalecimento do setor cultural e do turismo no estado

O cantor Zezé Di Camargo. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O deputado estadual Abimael Santos (PL) apresentou projeto de lei para conceder Título Honorífico de Cidadão Pernambucano ao cantor sertanejo Zezé Di Camargo. O parlamentar justifica a honraria ao artista destacando "relevante contribuição para cultura brasileira" e "forte ligação construída ao longo de décadas com o Estado de Pernambuco".

Segundo o parlamentar, Zezé Di Camargo desenvolveu relação histórica com Pernambuco, "estado onde realizou inúmeros shows, eventos culturais e apresentações que movimentaram a economia, fortaleceram o entretenimento e aproximaram ainda mais o artista do povo pernambucano".

A justificativa ao projeto também afirma que a presença constante do artista em eventos locais "contribuiu significativamente para o fortalecimento do setor cultural e do turismo de entretenimento".

Para o parlamentar, Zezé se tornou referência de perseverança, superação e valorização das raízes populares brasileiras.

"A trajetória da dupla Zezé Di Camargo & Luciano transformou-se em patrimônio cultural da música brasileira, sendo responsável por sucessos que atravessaram décadas e ajudaram a popularizar ainda mais a música sertaneja em todas as regiões do país, inclusive no Nordeste", completa ele. O político não apresentou projeto para conceder o mesmo título a Luciano, parceiro musical de Zezé, citado na justificativa.

Abimael Santos está no seu primeiro mandato. Natural de Toritama, no Agreste, ele se classifica como apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cristão, patriota, defensor da família e dos bons costumes.