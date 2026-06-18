Quem é Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado e alvo de operação da PF
Polícia Federal está investigando suposta participação do senador no esquema de fraudes do Banco Master
Publicado: 18/06/2026 às 09:33
Senador Jaques Wagner (PT-BA) (Carlos Moura/Agência Senado)
Líder do governo Lula no Senado, o senador Jaques Wagner (PT-BA) é alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira (18). A Polícia Federal apura fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia, os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema.
Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, o senador fez carreira política na Bahia. Jaques Wagner já ocupou os cargos de governador do estado, deputado federal e ministro. O início na política aconteceu por meio do movimento estudantil, em 1968, quando cursava engenharia na PUC do Rio de Janeiro.
Por conta do regime militar, em 1973, ele abandonou o curso e se mudou para Salvador. Na capital baiana, começou a trabalhar como técnico de manutenção no Polo de Camaçari e ingressou no meio sindical.
Jaques Wagner presidiu o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petroquímica (Sindiquímica) de 1987 a 1989, tendo sido nessa época que conheceu o presidente Lula. O senador foi ainda um dos responsáveis pela organização da CUT na Bahia.
Em 1990, foi eleito pela primeira vez como deputado federal. Já entre 2007 e 2014 ocupou o cargo de governador da Bahia.
Sua passagem pelos ministérios ocorreu entre 2003 e 2005, quando foi ministro do Trabalho, da Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e, depois, das Relações Institucionais.
Já em 2015, retornou à Esplanada dos Ministérios, assumindo como ministro da Defesa. Em 2016, foi Ministro-Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência.