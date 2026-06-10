Para 16%, caso Master afeta mais a família Bolsonaro, aponta Genial/Quaest; eram 9% em maio

As notícias sobre a relação entre Flávio e Vorcaro fizeram com que 12% dos eleitores afirmassem que a vontade de votar no senador diminuiu

Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O impacto do caso Master na candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aumentou no último mês, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 10. O porcentual de pessoas que diz que o caso afeta mais a família Bolsonaro subiu de 9% para 16% de maio para junho, refletindo o desgaste após a divulgação de conversas entre Flávio e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O maior porcentual de eleitores (44%) continua dizendo que o caso afeta mais "todos eles": o governo Lula, a família Bolsonaro, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o Banco Central, etc. No caso de Lula, 10% afirmaram que o caso Master o atinge mais, ante 11% no mês passado.

As notícias sobre a relação entre Flávio e Vorcaro fizeram com que 12% dos eleitores afirmassem que a vontade de votar no senador diminuiu. Entre eleitores independentes, esse porcentual chega a 15%, enquanto nos que se dizem de direita, mas não bolsonaristas, é de 13%.

Apenas 17% dos eleitores ouvidos pela Genial/Quaest disseram que Flávio Bolsonaro acertou ao pedir dinheiro de Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para 65% dos eleitores, Flávio errou.

Mais da metade dos entrevistados vai além. Para 58% deles, Flávio pode estar escondendo envolvimento ilegal no caso Master, enquanto para 27% ele não está envolvido. 62% dos eleitores disseram que o senador sabia que Vorcaro estava envolvido em um caso de corrupção, enquanto 26% defenderam o filho mais velho de Jair Bolsonaro e afirmaram que ele não sabia de nada.

Apesar da ampla repercussão do caso Master, 33% dos entrevistados pela Genial/Quaest disseram que não sabiam do episódio. Quase metade (42%) afirmaram que estavam cientes e acompanhando o caso, enquanto 25% responderam que conheciam o episódio, mas não estavam bem informados sobre ele.

A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07661/2026.