Lula pede que Trump 'não se meta nas eleições do Brasil'

"As eleições do Brasil são um problema do Brasil", afirmou o presidente em Genebra

Lula falou após participar como convidado da cúpula do G7 na França (RICARDO STUCKERT / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu, nesta quarta-feira (17), a seu homólogo americano, Donald Trump, que "não se meta nas eleições do Brasil" em outubro, nas quais buscará a reeleição.

O presidente americano "tem direito de ter as preferências eleitorais dele", mas "as eleições do Brasil são um problema do Brasil", disse Lula em Genebra, após participar como convidado da cúpula do G7 na França.

Trump é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, cujo filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), será o principal adversário de Lula nas eleições.

Na mesma reunião de líderes, Trump afirmou nesta quarta-feira que o Brasil "se tornou um país um pouco complicado, um pouco perigoso politicamente".

O republicano declarou apoio a candidatos de direita em outros países latino-americanos, como Argentina, Colômbia e Honduras.

Após receber Lula em Washington no mês passado, Trump também se encontrou com Flávio Bolsonaro, a quem descreveu como um "jovem inteligente que ama seu país".

Dias depois, os Estados Unidos designaram as duas maiores facções de drogas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas. Também ameaçaram aumentar as tarifas sobre produtos brasileiros.

Ambas as medidas são veementemente rejeitadas pelo governo de Lula, que acusou Trump de se comportar como um "imperador" do mundo.

Os dois líderes estão em conflito desde 2025, quando os Estados Unidos impuseram tarifas ao Brasil em retaliação ao julgamento de Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Algumas dessas tarifas foram removidas posteriormente.