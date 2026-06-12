PF pede ao STF que Vorcaro seja levado de volta ao Complexo da Papuda
Corporação avalia que não há motivos para que ele continue em uma sala na Superintendência da PF após a rejeição do acordo de delação premiada
Renato Souza - Correio Braziliense
Publicado: 12/06/2026 às 15:59
PF rejeitou a segunda proposta de delação premiada do banqueiro (BBC Geral)
A Polícia Federal (PF) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça a transferência de Daniel Vorcaro de volta à Penitenciária Federal de Brasília, localizada na Fazenda Papuda, em São Sebastião.
A solicitação ocorreu após a corporação rejeitar pela segunda vez a proposta de delação apresentada pelo banqueiro. Atualmente, Vorcaro está detido em uma sala da superintendência da corporação, no Distrito Federal.
A eventual transferência precisa ser autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso na Corte. A rejeição ao acordo de colaboração ocorreu por conta da ausência de informações relevantes e avaliação de que ele não pretende colaborar de maneira significativa.
Os investigadores avaliam que não há condições para que ele permaneça na PF após o fim das tratativas, e que a presença dele no local pode atrapalhar o andamento das investigações.
Acordo em negociação com o MP
Ainda existe uma tratativa em andamento para eventual acordo de colaboração com o Ministério Público. André Mendonça não tem prazo para decidir, mas a expectativa é de que a definição do magistrado ocorra nos próximos dias, podendo ocorrer, inclusive, no final de semana.
Um pedido anterior de mesmo teor foi recusado pelo magistrado, que determinou a permanência do dono do Banco Master em uma sala de estado-maior.
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