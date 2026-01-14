Eleições 2026: Lula lidera em todos os cenários, diz Quaest

Em um cenário onde Tarcisio não se candidata, o senador Flávio Bolsonaro aparece com 26% das intenções de votos, com Lula na frente

O senador Flávio Bolsonaro, o presidente Lula e governador Tarcísio de Freitas aparecem disputando as eleições presidenciais em 2026 no último levantamento Genial/Quaest (Fotos: AFP e Ricardo Stuckert/PR )

A primeira pesquisa eleitoral da Genial/Quaest para a corrida da presidência publicada em 2026, nesta quarta-feira (14), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando em todos os cenários da sua tentativa de reeleição. As informações são da Veja.





Entre os possíveis candidatos da direita, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o filho do ex-presidente ultrapassa Tarcisio com 32% das intenções de votos. O presidente Lula ultrapassa os dois, com 36%. Os outros possíveis candidatos aparecem com as seguintes porcentagens: Ratinho Jr. (PSD): 7%, Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%, Romeu Zema (Novo): 2%, Aldo Rebelo (DC): 1%, e Renan Santos (Missão): 1%.

Entre os 2.004 entrevistados, neste mesmo contexto, 7% estão indecisos e 11% decidiram votar branco, nulo, ou não votar.

Em um cenário onde Tarcisio não se candidata, o senador Flávio aparece com 26% das intenções de votos, abaixo de Lula, que tem 35%. A porcentagem para os outros candidatos aumenta; Ratinho Jr. (PSD): 9%, Ronaldo Caiado (União Brasil): 4%, Romeu Zema (Novo): 3%.

Na possibilidade de não ser lançada a candidatura de Flávio e do governador do Paraná, Ratinho Jr.,, Lula dispara na frente dos outros, com 39% das intenções de votos. Tarcisio fica em segundo lugar, com 27%.

A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 11 de janeiro, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

