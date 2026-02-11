° / °
Eleições 2026: Lula venceria todos os adversários em eventual segundo turno, diz Genial/Quaest

Divulgado nesta quarta (11), o levantamento aponta Lula com cinco pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno . O presidente também aparece à frente de mais seis nomes testados

Diario de Pernambuco

Publicado: 11/02/2026 às 14:40

Urna eletrônica garante transparência/TSE

Divulgada nesta quarta (11), a Pesquisa da Genial/Quaest para presidência da República mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários em um eventual segundo turno do pleito.

O levantamento aponta Lula com cinco pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.

O presidente também aparece à frente de mais seis nomes testados.

A pesquisa testou, ao todo, sete cenários de segundo turno.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Cenário 1

Lula (PT): 43%
Flávio Bolsonaro (PL): 38%
Branco/nulo/não vai votar: 17%
Indecisos: 2%


Cenário 2

Lula (PT): 43%
Ratinho Jr. (PSD): 35%
Branco/nulo/não vai votar: 19%
Indecisos: 3%


Cenário 3

Lula (PT): 42%
Ronaldo Caiado (PSD): 32%
Branco/nulo/não vai votar: 22%
Indecisos: 4%


Cenário 4

Lula (PT): 43%
Romeu Zema (Novo): 32%
Branco/nulo/não vai votar: 21%
Indecisos: 4%


Cenário 5

Lula (PT): 42%
Eduardo Leite (PSD): 28%
Branco/nulo/não vai votar: 26%
Indecisos: 4%


Cenário 6

Lula (PT): 44%
Aldo Rebelo (DC): 25%
Branco/nulo/não vai votar: 27%
Indecisos: 4%

Cenário 7

Lula (PT): 44%
Renan Santos (Missão): 25%
Branco/nulo/não vai votar: 27%
Indecisos: 4%

1º turno


Instituto testou 7 possíveis cenários de primeiro turno. De acordo com o levantamento, Lula lidera em todos eles. Veja os cenários testados:

1º cenário

Lula (PT): 35%
Flávio Bolsonaro (PL): 29%
Ratinho Jr. (PSD): 8%
Romeu Zema (Novo): 4%
Aldo Rebelo (DC): 1%
Renan Santos (Missão): 1%
Indecisos: 7%
Branco/nulo/não vai votar: 15%

2º cenário

Lula (PT): 38%
Flávio Bolsonaro (PL): 30%
Romeu Zema (Novo): 4%
Ronaldo Caiado (PSD): 4%
Aldo Rebelo (DC): 1%
Renan Santos (Missão): 1%
Indecisos: 7%
Branco/nulo/não vai votar: 15%


3º cenário

Lula (PT): 38%
Flávio Bolsonaro (PL): 31%
Romeu Zema (Novo): 4%
Eduardo Leite (PSD): 3%
Renan Santos (Missão): 2%
Aldo Rebelo (DC): 1%
Indecisos: 6%
Branco/nulo/não vai votar: 15%


4º cenário

Lula (PT): 37%
Flávio Bolsonaro (PL): 31%
Ratinho Jr. (PSD): 7%
Aldo Rebelo (DC): 2%
Renan Santos (Missão): 2%
Indecisos: 6%
Branco/nulo/não vai votar: 15%

5º cenário

Lula (PT): 39%
Flávio Bolsonaro (PL): 32%
Romeu Zema (Novo): 4%
Aldo Rebelo (DC): 2%
Renan Santos (Missão): 2%
Indecisos: 6%
Branco/nulo/não vai votar: 15%

6º cenário

Lula (PT): 39%
Flávio Bolsonaro (PL): 32%
Ronaldo Caiado (PSD): 4%
Renan Santos (Missão): 2%
Aldo Rebelo (DC): 1%

7º cenário


Lula (PT): 37%
Flávio Bolsonaro (PL): 33%
Eduardo Leite (PSD): 4%
Aldo Rebelo (DC): 2%
Renan Santos (Missão): 2%
Indecisos: 7%
Branco/nulo/não vai votar: 15%

Pesquisa espontânea

Pesquisa também realizou levantamento espontâneo, quando não é apresentada uma lista de nomes de pré-candidatos. Os resultados também mostram Lula à frente dos demais nomes citados pelos entrevistados.

Lula (PT): 19%
Flávio Bolsonaro (PL): 10%
Jair Bolsonaro* (PL): 2%
Outros: 4%
*O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível.

Metodologia

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas pessoalmente, entre os dias 5 e 9 de fevereiro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-00249/2026.

 

