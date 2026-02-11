Eleições 2026: Lula venceria todos os adversários em eventual segundo turno, diz Genial/Quaest

Divulgado nesta quarta (11), o levantamento aponta Lula com cinco pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno . O presidente também aparece à frente de mais seis nomes testados

Divulgada nesta quarta (11), a Pesquisa da Genial/Quaest para presidência da República mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários em um eventual segundo turno do pleito.

O levantamento aponta Lula com cinco pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.

O presidente também aparece à frente de mais seis nomes testados.

A pesquisa testou, ao todo, sete cenários de segundo turno.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Cenário 1

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Indecisos: 2%



Cenário 2

Lula (PT): 43%

Ratinho Jr. (PSD): 35%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Indecisos: 3%



Cenário 3

Lula (PT): 42%

Ronaldo Caiado (PSD): 32%

Branco/nulo/não vai votar: 22%

Indecisos: 4%



Cenário 4

Lula (PT): 43%

Romeu Zema (Novo): 32%

Branco/nulo/não vai votar: 21%

Indecisos: 4%



Cenário 5

Lula (PT): 42%

Eduardo Leite (PSD): 28%

Branco/nulo/não vai votar: 26%

Indecisos: 4%



Cenário 6

Lula (PT): 44%

Aldo Rebelo (DC): 25%

Branco/nulo/não vai votar: 27%

Indecisos: 4%

Cenário 7

Lula (PT): 44%

Renan Santos (Missão): 25%

Branco/nulo/não vai votar: 27%

Indecisos: 4%

1º turno



Instituto testou 7 possíveis cenários de primeiro turno. De acordo com o levantamento, Lula lidera em todos eles. Veja os cenários testados:

1º cenário

Lula (PT): 35%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Ratinho Jr. (PSD): 8%

Romeu Zema (Novo): 4%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Renan Santos (Missão): 1%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 15%

2º cenário

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Romeu Zema (Novo): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Renan Santos (Missão): 1%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 15%



3º cenário

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Romeu Zema (Novo): 4%

Eduardo Leite (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Indecisos: 6%

Branco/nulo/não vai votar: 15%



4º cenário

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Ratinho Jr. (PSD): 7%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Indecisos: 6%

Branco/nulo/não vai votar: 15%

5º cenário

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Romeu Zema (Novo): 4%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Indecisos: 6%

Branco/nulo/não vai votar: 15%

6º cenário

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 2%

Aldo Rebelo (DC): 1%

7º cenário



Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Eduardo Leite (PSD): 4%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Indecisos: 7%

Branco/nulo/não vai votar: 15%



Pesquisa espontânea

Pesquisa também realizou levantamento espontâneo, quando não é apresentada uma lista de nomes de pré-candidatos. Os resultados também mostram Lula à frente dos demais nomes citados pelos entrevistados.

Lula (PT): 19%

Flávio Bolsonaro (PL): 10%

Jair Bolsonaro* (PL): 2%

Outros: 4%

*O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível.

Metodologia

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas pessoalmente, entre os dias 5 e 9 de fevereiro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-00249/2026.