Eleições 2026: Lula venceria todos os adversários em eventual segundo turno, diz Genial/Quaest
Divulgado nesta quarta (11), o levantamento aponta Lula com cinco pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno . O presidente também aparece à frente de mais seis nomes testados
Publicado: 11/02/2026 às 14:40
Urna eletrônica garante transparência (TSE)
Divulgada nesta quarta (11), a Pesquisa da Genial/Quaest para presidência da República mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os adversários em um eventual segundo turno do pleito.
O levantamento aponta Lula com cinco pontos percentuais à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.
O presidente também aparece à frente de mais seis nomes testados.
A pesquisa testou, ao todo, sete cenários de segundo turno.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Cenário 1
Lula (PT): 43%
Flávio Bolsonaro (PL): 38%
Branco/nulo/não vai votar: 17%
Indecisos: 2%
Cenário 2
Lula (PT): 43%
Ratinho Jr. (PSD): 35%
Branco/nulo/não vai votar: 19%
Indecisos: 3%
Cenário 3
Lula (PT): 42%
Ronaldo Caiado (PSD): 32%
Branco/nulo/não vai votar: 22%
Indecisos: 4%
Cenário 4
Lula (PT): 43%
Romeu Zema (Novo): 32%
Branco/nulo/não vai votar: 21%
Indecisos: 4%
Cenário 5
Lula (PT): 42%
Eduardo Leite (PSD): 28%
Branco/nulo/não vai votar: 26%
Indecisos: 4%
Cenário 6
Lula (PT): 44%
Aldo Rebelo (DC): 25%
Branco/nulo/não vai votar: 27%
Indecisos: 4%
Cenário 7
Lula (PT): 44%
Renan Santos (Missão): 25%
Branco/nulo/não vai votar: 27%
Indecisos: 4%
1º turno
Instituto testou 7 possíveis cenários de primeiro turno. De acordo com o levantamento, Lula lidera em todos eles. Veja os cenários testados:
1º cenário
Lula (PT): 35%
Flávio Bolsonaro (PL): 29%
Ratinho Jr. (PSD): 8%
Romeu Zema (Novo): 4%
Aldo Rebelo (DC): 1%
Renan Santos (Missão): 1%
Indecisos: 7%
Branco/nulo/não vai votar: 15%
2º cenário
Lula (PT): 38%
Flávio Bolsonaro (PL): 30%
Romeu Zema (Novo): 4%
Ronaldo Caiado (PSD): 4%
Aldo Rebelo (DC): 1%
Renan Santos (Missão): 1%
Indecisos: 7%
Branco/nulo/não vai votar: 15%
3º cenário
Lula (PT): 38%
Flávio Bolsonaro (PL): 31%
Romeu Zema (Novo): 4%
Eduardo Leite (PSD): 3%
Renan Santos (Missão): 2%
Aldo Rebelo (DC): 1%
Indecisos: 6%
Branco/nulo/não vai votar: 15%
4º cenário
Lula (PT): 37%
Flávio Bolsonaro (PL): 31%
Ratinho Jr. (PSD): 7%
Aldo Rebelo (DC): 2%
Renan Santos (Missão): 2%
Indecisos: 6%
Branco/nulo/não vai votar: 15%
5º cenário
Lula (PT): 39%
Flávio Bolsonaro (PL): 32%
Romeu Zema (Novo): 4%
Aldo Rebelo (DC): 2%
Renan Santos (Missão): 2%
Indecisos: 6%
Branco/nulo/não vai votar: 15%
6º cenário
Lula (PT): 39%
Flávio Bolsonaro (PL): 32%
Ronaldo Caiado (PSD): 4%
Renan Santos (Missão): 2%
Aldo Rebelo (DC): 1%
7º cenário
Lula (PT): 37%
Flávio Bolsonaro (PL): 33%
Eduardo Leite (PSD): 4%
Aldo Rebelo (DC): 2%
Renan Santos (Missão): 2%
Indecisos: 7%
Branco/nulo/não vai votar: 15%
Pesquisa espontânea
Pesquisa também realizou levantamento espontâneo, quando não é apresentada uma lista de nomes de pré-candidatos. Os resultados também mostram Lula à frente dos demais nomes citados pelos entrevistados.
Lula (PT): 19%
Flávio Bolsonaro (PL): 10%
Jair Bolsonaro* (PL): 2%
Outros: 4%
*O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível.
Metodologia
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas pessoalmente, entre os dias 5 e 9 de fevereiro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-00249/2026.