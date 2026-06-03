Daniel Vorcaro cita Flávio Bolsonaro em nova proposta de delação premiada

Dono do Banco Master detalhou pedidos de dinheiro feitos pelo senador e os repasses para a produção de filme sobre Jair Bolsonaro

Nova proposta de delação foi apresentada pela defesa do banqueiro nesta segunda-feira (1º/6), e cita o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fotos: Andressa Anholete/Agência Senado e Divulação)

O executivo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, citou nominalmente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na proposta de delação que foi entregue aos investigadores da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta semana. De acordo com fontes ligadas ao caso, o banqueiro descreveu os repasses feitos para a produção do filme Dark Horse.

Além disso, Vorcaro confirmou os pedidos de Flávio Bolsonaro por dinheiro para supostamente bancar a produção que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). As diligências apontam que o senador pediu R$ 124 milhões, e que pelo menos R$ 60 milhões foram, de fato, enviados.

No entanto, os investigadores suspeitam que parte dos recursos não foi para a produção do filme, mas sim para bancar Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, nos Estados Unidos.

Além disso, parte dos valores teriam sido usados para lavagem, a fim de mascarar a origem de recursos ilegais, fruto de prejuízos ao Banco de Brasília (BRB) e de outras operações fraudulentas do Banco Master.

A nova proposta de delação foi apresentada em uma reunião na segunda-feira (1°), na Procuradoria-Geral da República (PGR). No entanto, novos documentos foram protocolados na terça-feira (2). Uma reunião estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira (3), mas foi adiada.

Os investigadores cancelaram o encontro com a defesa em razão da necessidade de avaliar o documento que foi entregue. Se a proposta não tiver consistência, de acordo com os investigadores, será rejeitada novamente.

Delação anterior foi rejeitada

Vorcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, e um esboço de delação enviado anteriormente foi rejeitado, após os investigadores avaliarem que ele estava escondendo informações e tentando proteger aliados.

Em declaração feita na terça-feira, Flávio negou ter pedido dinheiro a Vorcaro para a produção do filme. "Não pedi dinheiro para ninguém. Era um dinheiro privado para um filme privado", disse o senador e pré-candidato ao Planalto.

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