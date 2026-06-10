Genial/Quaest: cai a percepção de que Flávio Bolsonaro é mais moderado do que sua família

Pesquisa divulgada nesta quarta (10) ainda apontou que 44% dos eleitores temem a volta da família Bolsonaro ao poder

Para 50% dos entrevistados pela Genial/Quaest, Flávio Bolsonaro não é mais moderado que sua família. No mês passado, índice era 47% (Lula Marques/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem sido cada vez mais visto como menos moderado que a sua família, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10).

A tentativa de se mostrar como alguém mais moderado que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seus irmãos Carlos e Eduardo foi um dos principais motes nos primeiros meses de pré-campanha de Flávio.

Para 50%, ele não é mais moderado que sua família, ante 47% no mês passado. O porcentual dos que o consideram mais moderado caiu de 39% em maio para 33% em junho, variação fora da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Entre os eleitores independentes (aqueles que não se consideram de direita nem de esquerda), a queda de Flávio nesse quesito é ainda mais notória. O senador era visto como mais moderado que a família por 37% desses eleitores em abril; agora, apenas 23% o veem assim.

Ao mesmo tempo em que a pré-campanha de Flávio se depara com esses números, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem tido alguns meses de alívio, com melhoras nos indicadores de popularidade e de intenção de voto.

Quando perguntados sobre o que teriam mais medo, 44% dos eleitores disseram que temem mais a volta da família Bolsonaro ao poder. É o mesmo porcentual do mês passado. Para 40%, o maior receio é de Lula continuar mais quatro anos na Presidência. Em maio, eram 42%.

A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 entrevistas presenciais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07661/2026.