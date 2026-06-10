Genial/Quaest: maior aprovação do governo Lula é registrada no Nordeste, com 61%

Já a região Sul tem a maior desaprovação da gestão de Lula, com 63%. Os números nas regiões Sudeste e Centro-oeste/Norte também não são favoráveis

A maior aprovação do governo Lula vem do Nordeste, com 61% (Ricardo Stuckert/PR)

O Nordeste é a região do país com maior índice de aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10). Na região, 61% dos entrevistados aprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 34% a desaprovam.

Já o Sul registra o maior índice de desaprovação ao governo federal, com 63% dos entrevistados avaliando negativamente a gestão, ante 33% que a aprovam. Os números do Sudeste também não são favoráveis ao presidente. Na região, 51% dos entrevistados desaprovam o governo, enquanto 43% aprovam. Já nas regiões Centro-Oeste e Norte, a desaprovação chega a 50%, ante 44% de aprovação.

Entre as mulheres, 49% aprovam o governo, enquanto 44% desaprovam a gestão. Entre os homens, o cenário se inverte: 53% desaprovam o governo e 44% aprovam.

Aprovação no país

Considerando o todo o país, o governo Lula registrou 48% de desaprovação, segundo a pesquisa. Já a aprovação chegou a 47%, configurando um empate técnico, apesar de indicar uma percepção mais positiva sobre a gestão. No levantamento anterior, divulgado no início de maio, 49% dos entrevistados desaprovaram o governo, enquanto 46% o aprovaram.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 entrevistados de 16 anos ou mais. O levantamento tem margem de erro estimada de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07661/2026.