Quaest: Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro, 38%, em eventual 2º turno

Na pesquisa realizada anteriormente, em maio deste ano, Lula aparecia com 42% das intenções de voto, e Flávio tinha 41%

Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR e Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 38%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10). Os indecisos somam 4%, enquanto 14% afirmaram votar em branco, nulo ou disseram que não pretendem votar.

Na pesquisa realizada anteriormente, em maio deste ano, Lula aparecia com 42% das intenções de voto, e Flávio tinha 41%.

Em eventuais disputas de segundo turno, Lula também aparece à frente de outros nomes testados pela Quaest, como Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

O levantamento também avaliou os cenários de primeiro turno. Lula lidera com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 29%. Na sequência, aparecem Renan Santos e Ronaldo Caiado, ambos com 3%. Romeu Zema e Aécio Neves (PSDB) registram 2% cada.

Confira os números do primeiro turno:

Lula (PT): 39% (eram 39% em maio);

Flávio Bolsonaro (PL): 29% (eram 33%);

Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%);

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 4%);

Aécio Neves (PSDB): 2% (não estava na pesquisa anterior);

Romeu Zema (Novo): 2% (eram 4%);

Augusto Cury (Avante): 1% (era 1%);

Joaquim Barbosa (DC): 1% (não estava na pesquisa anterior);

Samara Martins (UP): 1% (era 1%);

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0% (era 1%);

Edmilson Costa (PCB): 0% (não estava na pesquisa anterior);

Heró Bezerra (PRTB): 0% (não estava na pesquisa anterior).

Além disso, 9% dos entrevistados disseram que pretendem votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas, enquanto 10% se declararam indecisos.

Esta foi a primeira pesquisa da Quaest a incluir os nomes de Aécio Neves e de Joaquim Barbosa entre os possíveis candidatos à Presidência da República. O ex-governador mineiro pode disputar novamente o Palácio do Planalto após concorrer em 2014, enquanto o ex-ministro do STF aparece como possível nome do Democracia Cristã.

Para a realização do levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho. Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-07661/2026.

Com informações do g1.