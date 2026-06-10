Quaest: Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro, 38%, em eventual 2º turno
Na pesquisa realizada anteriormente, em maio deste ano, Lula aparecia com 42% das intenções de voto, e Flávio tinha 41%
Publicado: 10/06/2026 às 07:16
Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR e Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 38%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (10). Os indecisos somam 4%, enquanto 14% afirmaram votar em branco, nulo ou disseram que não pretendem votar.
Na pesquisa realizada anteriormente, em maio deste ano, Lula aparecia com 42% das intenções de voto, e Flávio tinha 41%.
Em eventuais disputas de segundo turno, Lula também aparece à frente de outros nomes testados pela Quaest, como Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).
O levantamento também avaliou os cenários de primeiro turno. Lula lidera com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 29%. Na sequência, aparecem Renan Santos e Ronaldo Caiado, ambos com 3%. Romeu Zema e Aécio Neves (PSDB) registram 2% cada.
Confira os números do primeiro turno:
Lula (PT): 39% (eram 39% em maio);
Flávio Bolsonaro (PL): 29% (eram 33%);
Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%);
Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 4%);
Aécio Neves (PSDB): 2% (não estava na pesquisa anterior);
Romeu Zema (Novo): 2% (eram 4%);
Augusto Cury (Avante): 1% (era 1%);
Joaquim Barbosa (DC): 1% (não estava na pesquisa anterior);
Samara Martins (UP): 1% (era 1%);
Cabo Daciolo (Mobiliza): 0% (era 1%);
Edmilson Costa (PCB): 0% (não estava na pesquisa anterior);
Heró Bezerra (PRTB): 0% (não estava na pesquisa anterior).
Além disso, 9% dos entrevistados disseram que pretendem votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas, enquanto 10% se declararam indecisos.
Esta foi a primeira pesquisa da Quaest a incluir os nomes de Aécio Neves e de Joaquim Barbosa entre os possíveis candidatos à Presidência da República. O ex-governador mineiro pode disputar novamente o Palácio do Planalto após concorrer em 2014, enquanto o ex-ministro do STF aparece como possível nome do Democracia Cristã.
Para a realização do levantamento, encomendado pela Genial Investimentos, foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho. Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-07661/2026.
Com informações do g1.