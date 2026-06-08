Meu vice será uma pessoa preparada e de preferência mulher, diz Flávio Bolsonaro

"O prazo é até 14 de agosto. O que posso falar é que o perfil é de alguém que complemente a nossa chapa, uma pessoa preparada e de bem interessada, uma mulher", disse o pré-candidato.

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ( Foto: EVARISTO SA / AFP)

Ao participar neste tarde do evento "Brasil de Ideias Mulher - Especial Eleição", organizado pelo Grupo Voto, o pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, disse que tem até 14 de agosto para anunciar o candidato a vice na sua chapa, mas acenou para as mulheres, maioria majoritária da plateia, que seu vice será uma mulher.

"O prazo é até 14 de agosto. O que posso falar é que o perfil é de alguém que complemente a nossa chapa, uma pessoa preparada e de bem interessada, uma mulher", disse o pré-candidato.

Flávio começou sua fala fazendo uma defesa de seu pai, mais uma vez acenando para as mulheres, que o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca foi contra as mulheres, que tudo se tratava de uma narrativa injusta.

Mas, na sessão de perguntas e respostas, ao ser confrontado por uma participante do evento que se o governo Bolsonaro fez alguma coisa em favor das mulheres, não soube se comunicar.

De acordo com a interlocutora, a comunicação nunca foi uma virtude do governo de Jair Bolsonaro. O senador concordou e acrescentou que o governo de seu pai não soube se comunicar não só com as mulheres, mas de modo geral.

"Meu pai é de uma outra geração, é mais rústico", disse Flávio emendando que é de uma outra geração, que tem duas filhas, que faria o necessário para protegê-las e que é aberto à comunicação de modo geral, que gosta de falar com jornalistas.

