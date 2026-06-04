Lula falta à Marcha e diz não querer tirar "proveito político" da fé

Em ligação, presidente Lula ainda agradeceu bispo Estevam Hernandes pelo acolhimento a Jorge Messias, advogado geral da União

A Marcha para Jesus é um que reúne igrejas cristãs do país e do mundo anualmente, em São Paulo (AFP)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta quinta-feira (4), que não participou da Marcha para Jesus, celebrada em alusão ao feriado de Corpus Christi, em São Paulo, para "não passar a ideia de que quer tirar proveito político de algo sagrado".

A declaração foi dada em uma ligação do petista com o bispo Estevam Hernandes e o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, que compareceu ao evento como representante do mandatário.

"Eu vou lhe contar porquê eu não vou. Não participo de nada religioso em época de eleição porque não quero passar a ideia de que estou tentando tirar proveito político de uma coisa sagrada", disse Lula.

Para o pleito de outubro, Lula é pré-candidato à reeleição como chefe do Executivo. Ao contrário do presidente, outros políticos marcaram presença no evento. Inclusive, adversários políticos como Flávio Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Confira matéria no Correio Braziliense.