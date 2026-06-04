Aos 80 anos, o presidente mantém a prática de treinos diários na academia do Palácio da Alvorada

Vídeos foram publicados por Janja nesta quinta-feira (4) (Reprodução/Redes sociais)

A rotina de treinos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a chamar a atenção nas redes sociais após a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicar um vídeo dos exercícios realizados por ele nesta quinta-feira (4).

"Feriadão nesse pique", disse a primeira-dama em uma das gravações que mostra Lula correndo na esteira. "Pra quem duvida da execução, agora desafiando a estabilidade do tornozelo", escreveu Janja sobre um vídeo em que o presidente realiza exercícios para fortalecer os membros inferiores.

Vídeos de Lula se exercitando durante o feriado repercutem nas redes sociais



Saiba mais:https://t.co/vAm0XLr3QX pic.twitter.com/zoLhNSDVHU — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) June 4, 2026

Aos 80 anos, Lula mantém a prática disciplinada de treinos diários na academia do Palácio da Alvorada. Após passar por uma cirurgia no quadril em 2023 e sofrer uma queda em 2024, o treino de membros inferiores tornou-se crucial para ele.

Recentemente, Lula passou pela retirada de uma lesão de câncer de pele no couro cabeludo. No final de maio, ele iniciou um ciclo complementar de 15 sessões de radioterapia superficial no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília (DF). De acordo com o hospital, o tratamento tem caráter preventivo.