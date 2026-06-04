Confecção de tapetes marca a celebração de Corpus Christi

Católicos participaram das festividades na Matriz de São José, no centro do Recife. Após a confecção, dos tapetes, houve missa e procissão com Santíssimo Sacramento

Católicos montaram tapetes de Corpus Christi no Recife (Weslly Gomes/Especial DP)

Católicos celebraram, nesta quinta (4), o dia de Corpus Christi, uma das datas mais importantes da Igreja Católica. O dia de Corpus Christi exalta a presença viva de Jesus Cristo através da Eucaristia, com a celebração da Santa Missa, seguida de procissão pública com o Santíssimo Sacramento.

Na exaltação da Eucaristia, fiéis confeccionam tapetes ornamentados, que são símbolos da presença de Cristo caminhando entre as pessoas. Através de diversos materiais, como flores, serragem, sal, pó de café, tampinhas, os desenhos ganham forma e trazem temas eucarísticos, como cálices, pães, cruzes e imagens de santos.

Na Matriz de São José, no Centro do Recife, muitos jovens e adultos confeccionaram os tradicionais tapetes que simbolizam a data. Os tapetes foram confeccionados tanto dentro da igreja, como também na rua que dá acesso ao local. Ao final, a rua ganha um novo visual e fica toda colorida.

No fim da manhã, foi realizada uma missa do rito ordinário. Em seguida, houve uma procissão com o Corpo de Cristo, partindo da Matriz de São José até a Igreja de Nossa Senhora do Terço, num percurso de 400 metros.

A ideia central da data é celebrar o mistério da Eucaristia. Nesse sacramento, o pão e o vinho são transformados no Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Instituída pelo Papa Urbano 4º em 1264, a festa tinha como objetivo “criar um momento de celebração pública e solene para professar a fé na presença real de Cristo”.

A data ocorre exatamente 60 dias após o Domingo de Páscoa, sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. A escolha do dia da semana não é por acaso: remete à Quinta-feira Santa, data em que Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia durante a Última Ceia com seus apóstolos.



Símbolos da data, os tapetes também simbolizam a acolhida e a devoção a Jesus Cristo. A tradição de enfeitar as ruas reproduz a passagem bíblica da entrada de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram o caminho com ramos e mantos.

