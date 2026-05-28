PF pede que STF fixe prazo para negociação de delação com Vorcaro

Corporação indica que retomou negociação para um acordo de colaboração com o dono do Banco Master, mas quer limite temporal para tomar uma decisão definitiva

O controlador do Master está detido na Superintendência da PF, em Brasília (Reprodução/Redes Sociais)

Em ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal pediu que a Corte defina um prazo para negociação de delação premiada com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento foi encaminhado ao ministro André Mendonça, relator das investigações da Operação Compliance Zero no Tribunal.

O pedido ocorreu em resposta a uma manifestação da defesa do banqueiro, que foi ao Supremo para pedir a flexibilização das visitas dos advogados ao cliente que está detido na Superintendência da PF, em Brasília. A corporação afirmou que é possível atender a solicitação dos defensores, considerando a retomada de tratativas sobre eventual acordo de colaboração.

No entanto, os investigadores pediram prazo para que este processo de negociação seja concluído. A informação foi revelada pelo O Globo e confirmada pelo Correio junto a integrantes da PF. A delação de Vorcaro estava suspensa desde o começo do mês, quando a equipe que conduz as diligências entendeu que o empresário ofereceu uma proposta de acordo "fraca", "sem provas", e que estaria protegendo nomes importantes no esquema criminoso.

Além da PF, Vorcaro também segue em tratativas para firmar um acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República (PGR). A avaliação de ambos os órgãos é de que até agora ele não apresentou detalhes além do que a investigação, com base em documentos, mensagens e celulares apreendidos, já revelou.

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