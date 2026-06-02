Lula entra em cerimônia em hospital universitário com cartaz: "O pix é do Brasil"

Ato do presidente Lula foi recado ao governo dos Estados Unidos após anúncio de uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros

Lula abriu discurso no evento no interior de Minas com críticas à família Bolsonaro e recado ao governo Trump por conta do novo tarifaço ( Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou na cerimônia de inauguração de um hospital universitário em Catalão, no interior de Goiás, com um cartaz escrito "O Pix é do Brasil".

Foi mais um recado do presidente aos Estados Unidos após o governo norte-americano ter proposto uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. O novo tarifaço vem de uma investigação aberta pelo governo de Donald Trump que tem como um dos alvos o Pix.

Mais cedo, na primeira agenda em Catalão, Lula abriu seu discurso com duras críticas à família Bolsonaro e com recados ao governo norte-americano por causa da nova tarifa imposta ao Brasil.

Redes sociais

Na sua conta no X, o antigo Twitter, o presidente publicou um vídeo do momento em que entra no evento com o cartaz e é bastante aplaudido pelo público presente. Na legenda da postagem, ele escreveu: "“O Pix é nosso. É do Brasil e do povo brasileiro”.