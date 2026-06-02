Trump publica foto ao lado de Flávio Bolsonaro no mesmo dia que EUA anuncia tarifaço

"Foi muito bom receber Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca — um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil!", publica Trump

Foto postada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua rede social, a Truth Social (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

No mesmo dia em que o EUA propõem tarifa de 25% sobre produtos brasileiros para punir 'práticas irracionais', o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma postagem em sua rede social, a Truth Social, uma foto sua ao lado de Flávio de Bolsonaro, com a seguinte legenda: “Foi muito bom receber Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca — um jovem inteligente que ama muito o seu país, o Brasil!”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua família ao comentar a proposta do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) de aplicar uma tarifa geral de 25% sobre produtos brasileiros. "Os filhos do Bolsonaro conseguem ser piores que ele. São traidores" afirmou.

O Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) considerou "determinados atos, políticas e práticas" do Brasil como "irracionais" e que "sobrecarregam e restringem" o comércio americano. A decisão sobre a investigação aberta em julho de 2025 contra o País foi divulgada na madrugada desta terça-feira (2), com data da véspera, e sugere a aplicação de uma tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, com exceções.



Uma audiência será realizada pelo USTR no dia 6, e uma decisão final será tomada pelo governo americano no dia 15.