Alepe instala comissão para acompanhar avanço do Canal do Sertão em Pernambuco

Parlamentares destacaram que o Canal do Sertão é visto como uma das principais intervenções estruturadoras para o desenvolvimento do interior do estado

A deputada estadual Socorro Pimentel (PSD), autora da proposta que criou o colegiado, foi escolhida para presidir os trabalhos (Foto: Roberto Soares)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) instalou, nesta terça-feira (2), uma comissão especial voltada ao acompanhamento e à defesa da implantação do Canal do Sertão, empreendimento considerado estratégico para ampliar a oferta de água no semiárido pernambucano. O grupo terá a missão de articular apoio político, promover debates e acompanhar os desdobramentos do projeto junto aos órgãos responsáveis pela obra.



A deputada estadual Socorro Pimentel (PSD), autora da proposta que criou o colegiado, foi escolhida para presidir os trabalhos. A vice-presidência ficará com Doriel Barros (PT), enquanto Luciano Duque (Podemos) assumirá a relatoria.

Durante a reunião de instalação, os parlamentares destacaram que o Canal do Sertão é visto como uma das principais intervenções estruturadoras para o desenvolvimento do interior do estado. A proposta prevê levar água do Rio São Francisco para municípios do Sertão, especialmente na região do Araripe, onde o abastecimento hídrico ainda é um dos principais desafios para a população e para a atividade econômica.



Segundo estimativas apresentadas em debates recentes na Alepe, o projeto poderá beneficiar cerca de 138 mil pessoas e impulsionar atividades como agricultura irrigada, pecuária e indústria, além de gerar empregos diretos e indiretos. Atualmente, segundo informações da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e Saneamento, o projeto está em fase de estudos, aquisição de terras, implantação de infraestrutura básica de uso comum e medidas de proteção ambiental, executadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

A comissão terá prazo inicial de 120 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90. Nesse período, o colegiado deverá realizar audiências públicas, visitas técnicas e reuniões com representantes dos governos estadual e federal, prefeitos, entidades da sociedade civil e setores produtivos.